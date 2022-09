German Bundesliga Round 4: Kiel, RNL, Magdeburg and Erlangen at 100%

Share Tweet Share Share Email



Four teams are at the TOP of the German Bundesliga with a 100% score.

Round 4:

Goppingen – SC Magdeburg 26:31

HSG Wetzlar – Gummersbach 29:30

Leipzig – Hamburg 22:23

Minden – Kiel 18:34

MT Melsungen – Hannover-Burgdorf 28:31

Hamm-Westphalia – Erlangen 29:32

Stuttgart – Rhein-Neckar 30:43

Bergischer – Lemgo 32:28

Flensburg-H. – Fuchse Berlin 31:31

STANDING:

1. Language 4 4 0 0 137:92 8 2. Rhein-Neckar 4 4 0 0 144:109 8 3. SC Magdeburg 4 4 0 0 124:105 8 4. Erlangen 4 4 0 0 126:111 8 5. Fuchse Berlin 4 3 1 0 133:104 7 6. Flensburg-H. 4 3 1 0 133:109 7 7. Gummersbach 4 3 0 1 117:113 6 8. Hanover-Burgdorf 4 3 0 1 104:107 6 9. Hamburg 4 2 0 2 107:104 4 10. Bergischer 4 2 0 2 111:111 4 11. MT Melsungen 4 1 1 2 111:122 3 12. Goppingen 4 1 0 3 115:130 2 13. Lemgo 4 0 1 3 113:124 1 14. Hamm-Westphalia 4 0 0 4 110:127 0 15. Leipzig 4 0 0 4 90:110 0 16. HSG Wetzlar 4 0 0 4 109:130 0 17. Stuttgart 4 0 0 4 101:139 0 18. Minden 4 0 0 4 87:125 0