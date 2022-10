Fuchse Berlin too strong for Kiel – Flensburg lose in Lemgo

Share Tweet Share Share Email



THW Kiel and SG Flensburg lost their matches on Sunday program of German Bundesliga. In the Derby of the week, Fuchse Berlin had no trouble to outplay “Zebras” 34:26 (16:10) who have tough schedule after match in Kielce three days before…

Also, SG Flensburg Handewitt lost away match in Lemgo 26:21 against team led by Florian Kehrmann.

Füchse Berlin – THW Kiel 34:26 (16:10)

Füchse Berlin: Kireev (), Milosavljev (1.-60., 13 saves); Wiede (3), Darj (1), Holm (5), Lichtlein, Lindberg (4/2), Gidsel (6), Freihöfer (2), Langhoff, Chrintz, Kopljar, Vujovic, Marsenic (9), Drux (4 ); Trainer: Siewert

THW Language: N. Landin (1.-39., 52.-60., 9 clays), Mrkva (39.-52., 1 clay); Duvnjak, Reinkind (1), M. Landin (3), Battermann (ne), Øverby (1), Weinhold (2), Wiencek (7), Ekberg (5/3), Pabst (ne), Johansson (4) , Zarabec (2), Schwormstede (those), Wallinius, Bilyk (1); Trainer: Jicha

TBV Lemgo Lippe – SG Flensburg-Handewitt 26:21 (11:7)

TBV Lemgo Lippe: Kastelic (12 saves) – Hutecek (5), Zehnder (6/1), Brosch, I. Guardiola, Simak (2), Laerke (3), Schagen (2), Suton (1), Zerbe (3), Versteijnen (3), G. Guardiola (1)

SG Flensburg-Handewitt: K. Møller (8/1 clay), Buric (ab 52., 2 clay) – Golla (2), Hald (3), Mensah, Søgard, Gottfridsson (3), Hansen (3), Jakobsen (6/2) , Semper (1), L. Møller (3), Rød

STANDING:

1. Rhein-Neckar 7 7 0 0 236:187 14 2. Fuchse Berlin 7 6 1 0 236:185 13 3. Language 7 6 0 1 232:181 12 4. SC Magdeburg 7 6 0 1 224:188 12 5. Erlangen 7 5 1 1 219:204 11 6. Hanover-Burgdorf 7 5 0 2 194:197 10 7. Flensburg-H. 7 4 1 2 216:197 9 8. Gummersbach 7 4 1 2 210:202 9 9. Hamburg 7 3 0 4 195:195 6 10. HSG Wetzlar 7 2 1 4 195:202 5 11. Goppingen 7 2 1 4 197:215 5 12. Lemgo 7 1 2 4 196:206 4 13. Bergischer 8 2 0 6 213:228 4 14. Leipzig 7 1 2 4 187:204 4 15. MT Melsungen 7 1 2 4 197:215 4 16. Stuttgart 8 2 0 6 208:254 4 17. Hamm-Westphalia 7 1 0 6 191:221 2 18. Minden 7 0 0 7 171:236 0