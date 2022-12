Fuchse Berlin and Montpellier qualify for the knock-out stage

Share Tweet Share Share Email



Fuchse Berlin and Montpellier are the first teams qualified for the Men’s EHF European League knock-out stage.

GROUP D

Motor Zaporozhye – Aguas Santas 30:24

Eurofarm Pelister – CD Bidasoa Irun 29:29

Skanderborg Aarhus – Fuchse Berlin 28:29

GROUP C

Balatonfuredi – Alpla Hard 27:26

Granollers – Nexe 25:22

Sporting – Skjern 28:24

GROUP B

Benidorm – Aix 33:32

Flensburg-H. – Ferencvaros 42:30

Valur – Ystads IF 29:32

GROUP A – 6TH ROUND

Kadetten Schaffhausen – Goppingen 30:35

Montpellier – Benfica 33:27

Presov – Veszpremi KKFT 22:20

# GROUP A MP W D L G PTS 1. Montpellier 6 6 0 0 204:167 12 2. Goppingen 6 4 0 2 197:171 8 3. Kadetten Schaffhausen 6 4 0 2 179:170 8 4. Benfica 6 2 0 4 171:176 4 5. Presov 6 1 0 5 160:191 2 6. Veszpremi KKFT 6 1 0 5 171:207 2 # GROUP B MP W D L G PTS 1. Flensburg-H. 6 5 0 1 208:179 10 2. Ystads IF 6 4 0 2 190:186 8 3. Aix 6 3 0 3 189:187 6 4. Valur 6 2 1 3 198:202 5 5. Benidorm 6 2 0 4 184:198 4 6. Ferencvaros 6 1 1 4 201:218 3 # GROUP C MP W D L G PTS 1. Nexe 6 5 0 1 195:168 10 2. Granollers 6 4 0 2 190:175 8 3. Sporting 6 4 0 2 184:178 8 4. Skjern 6 3 0 3 176:172 6 5. Balatonfuredi 6 1 1 4 165:189 3 6. Alpine Hard 6 0 1 5 165:193 1 # GROUP D MP W D L G PTS 1. Fuchse Berlin 6 6 0 0 208:162 12 2. Skanderborg Aarhus 6 4 0 2 191:169 8 3. CD Bidasoa Irun 6 3 1 2 178:169 7 4. Eurofarm Pelister 6 2 1 3 172:191 5 5. Motor Zaporozhye 6 1 1 4 166:184 3 6. Aguas Santas 6 0 1 5 148:188 1