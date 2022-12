Friday’s professional golf scores

PGA TOUR

Hero World Challenge

At Albany Golf Club

Nassau, Bahamas

Purse: $3.5 million

Par 72, 7,449 yards

Second of four rounds

139 (-5)

Viktor Hovland; 69-70

140 (-4)

Collin Morikawa;69-71

Xander Schauffele; 72-68

Scottie Scheffler; 72-68

Cameron Young; 71-69

141 (-3)

Tom Kim; 69-72

142 (-2)

Justin Thomas; 72-70

143 (-1)

Billy Horschel; 73-70

Sepp Straka; 69-74

144 (E)

Tony Finau; 72-72

Matt Fitzpatrick; 74-70

Jon Rahm; 73-71

145 (+1)

Sam Burns;70-75

Sungjae Im;74-71

146 (+2)

Kevin Kisner; 74-72

147 (+3)

Tommy Fleetwood;71-76

148 (+4)

Jordan Spieth; 76-72

149 (+5)

Max Homa; 71-78

151 (+7)

Corey Conners;75-76

Shane Lowry; 74-77

DP World Tour

South African Open

The Blair Atholl Golf Course

Johannesburg

Purse: $1.5 million

Par 72, 8,161 yards

Partial second round

NOTE The second round was suspended because of lightning with 80 golfers remaining on the course. The round will be completed today.

131 (-13)

Thriston Lawrence, South Africa; 64-67

133 (-11)

Ockie Strydom, South Africa; 70-63

134 (-10)

Clement Sordet, France; 68-66

Christian Maas, South Africa; 69-65

135 (-9)

Jens Fahrbring, Sweden; 65-70

136 (-8)

Wilco Nienaber, South Africa; 67-69

Ross Fisher, England; 65-71

137 (-7)

Edoardo Molinari, Italy; 67-70

Tapio Pulkkanen, Finland; 70-67

Marcel Siem, Germany; 69-68

Scott Jamieson, Scotland; 66-71

Marc Warren, Scotland; 68-69

138 (-6)

Tom McKibbin, Northern Ireland; 67-71

Wu Ashun, China; 71-67

James Du Preez, South Africa; 70-68

Darren Fichardt, South Africa; 68-70

Deon Germishuys, South Africa; 69-69

139 (-5)

Matthew Spacey, South Africa; 70-69

Wynand Dingle, South Africa; 71-68

Gary Hurley, Ireland; 69-70

Alejandro Del Rey Gonzalez, Spain; 72-67

Christopher Bring, Denmark; 68-71

140 (-4)

Renato Paratore, Italy; 70-70

Richard Sterne, South Africa;69-71

141 (-3)

Daniel Brown, England; 71-70

Kyle De Beer, South Africa; 69-72

Dean Burmester, South Africa; 70-71

MJ Viljoen, South Africa; 71-70

Brandon Stone, South Africa; 72-69

Jaco Prinsloo, South Africa; 70-71

Lukas Nemecz, Austria; 73-68

Jonathan Broomhead, South Africa; 71-70

Thomas Aiken, South Africa;68-73

Malcolm Mitchell, South Africa; 71-70

JJ Senekal, South Africa;66-75

142 (-2)

Romain Langasque, France; 71-71

Daniel Van Tonder, South Africa; 74-68

Charles Schwartzel, South Africa; 68-74

JC Ritchie, South Africa;73-69

Adrien Saddier, France; 73-69

Kristian Krogh Johannessen, Norway; 68-74

Aaron Cockerill, Canada; 68-74

Chase Hanna, United States; 69-73

143 (-1)

Toto Thimba Jr., South Africa; 70-73

Shaun Norris, South Africa; 73-70

George Coetzee, South Africa; 71-72

Anthony Michael, South Africa;67-76

Mateusz Gradecki, Poland; 68-75

Marcus Armitage, England; 75-68

144 (E)

Heinrich Bruiners, South Africa; 73-71

Joshua Lee, United States; 75-69

Matthew Baldwin, England; 73-71

145 (+1)

Robin Sciot-Siegrist, France; 71-74

Grant Forrest, Scotland; 73-72

Louis De Jager, South Africa; 73-72

Callum Mowat, South Africa; 73-72

146 (+2)

Estiaan Conradie, South Africa; 77-69

Justin Walters, South Africa; 71-75

Philip Eriksson, Sweden; 75-71+2

147 (+3)

Nicholas Frade, South Africa; 76-71

Janko Van Der Merwe; 73-74

Jean-Paul Strydom, South Africa;72-75

Lyle Rowe, South Africa; 73-74

Luke Jerling, South Africa; 70-77

Musiwalo Nethunzwi, South Africa;71-76

Herman Loubser, South Africa; 75-72

148 (+4)

Rhys Enoch, Wales; 72-76

Darius Van Driel, Netherlands; 75-73

149 (+5)

Anton Karlsson, Sweden; 75-74

James Morrison, England; 72-77

Andrew Williamson, South Africa;73-76

Wade Jacobs, South Africa; 77-72

150 (+6)

Casey Jarvis, South Africa; 77-73

151 (+7)

Ruan Conradie, South Africa; 75-76

152 (+8)

Keelan van Wyk, South Africa; 77-75

158 (+14)

Nikhil Rama, South Africa; 78-80

Joburg Open

At Houghton GC

Johannesburg

Purse: $18.4 million

Par 71, 7,241 yards

Second of four rounds

129 (-13)

Dan Bradbury, England; 63-66

130 (-12)

Casey Jarvis, South Africa; 67-63

131 (-11)

Sami Valimaki, Finland; 66-65

132 (-10)

Christiaan Bezuidenhout, South Africa; 68-64

Daniel Van Tonder, South Africa; 69-63

Louis De Jager, South Africa; 67-65

Romain Langasque, France; 65-67

Nathan Kimsey, England; 66-66

Jbe Kruger, South Africa; 65-67

134 (-8)

Wilco Nienaber, South Africa; 67-67

135 (-7)

Tom McKibbin, Northern Ireland; 68-67

136 (-6)

Simon Forsstrom, Sweden; 67-69

Francesco Laporta, Italy; 67-69

Matthew Southgate, England; 69-67

Renato Paratore, Italy; 68-68

Dale Whitnell, England; 68-68

137 (-5)

Craig Howie, Scotland; 70-67

Kyle Barker, South Africa; 70-67

Nick Bachem, Germany; 64-73

Sean Bradley, South Africa; 69-68

Ruan Conradie, South Africa;69-68

138 (-4)

Oliver Bekker, South Africa; 71-67

Shaun Norris, South Africa; 70-68

Todd Clements, England; 67-71

Hennie Du Plessis, South Africa; 70-68

Heinrich Bruiners, South Africa; 71-67

Dylan Mostert, South Africa; 67-71

Jayden Trey Schaper, South Africa; 71-67

Wynand Dingle, South Africa;68-70

Anton Karlsson, Sweden; 69-69

139 (-3)

Tom Murray, England; 70-69

Rhys Enoch, Wales; 72-67

Ross McGowan, England; 67-72

Thriston Lawrence, South Africa;66-73

Kristian Krogh Johannessen, Norway; 70-69

Clement Berardo, France; 69-70

Jake Redman, South Africa; 72-67

JJ Senekal, South Africa;68-71

Neil Schietekat, South Africa; 70-69

Keith Horne, South Africa; 69-70

Louis Albertse, South Africa; 71-68

MJ Viljoen, South Africa; 70-69

140 (-2)

Ricardo Gouveia, Portugal; 71-69

Jacques Kruyswijk, South Africa; 68-72

Daniel Gavins, England; 70-70

Jeremy Freiburghaus, Switzerland; 68-72

Chase Hanna, United States; 70-70

Julien Guerrier, France; 69-71

Robin Sciot-Siegrist, France; 71-69

Jens Dantorp, Sweden; 75-65

Jeong-Weon Ko, France; 70-70

141 (-1)

Thomas Aiken, South Africa; 71-70

Daniel Brown, England; 70-71

Elias Bertheussen, Norway; 70-71

Zander Lombard, South Africa; 69-72

Lorenzo Scalise, Italy; 73-68

Darius Van Driel, Netherlands; 75-66

Deon Germishuys, South Africa; 71-70

Nikhil Rama, South Africa; 73-68

Keagan Thomas, South Africa; 71-70

Hennie O’Kennedy, South Africa; 70-71

Jaco Ahlers, South Africa; 72-69

Pieter Moolman, South Africa; 72-69

142 (E)

Marcel Siem, Germany; 70-72

Alejandro Del Rey Gonzalez, Spain; 72-70

Aman Gupta, United States; 72-70

Brandon Stone, South Africa; 71-71

Toby Tree, England; 72-70

Luca Filippi, South Africa; 73-69

Jean Hugo, South Africa; 72-70

Luke Jerling, South Africa; 70-72

Estiaan Conradie, South Africa; 73-69

Adilson Da Silva, Brazil; 72-70

Jacquin Hess, South Africa; 68-74

Jordan Duminy, South Africa; 72-70