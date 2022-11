France and Montenegro to start with 4 points at Main Round

Share Tweet Share Share Email



France and Montenegro will start the EHF EURO 2022 Main Round with four points. Poland and North Macedonia ended competition after Preliminary Round.

France–Netherlands 26-24 (14-12)

France : Pauletta Foppa 4, Estelle Nze Minko 4, Alicia Toublanc 3, Grace Zaadi 3, Oceane Sercien 3, Laura Flippes 3, Orlane Kanor 3, Coralie Lassource 2, Tamara Horacek 1.

Holland : Antje Malestein 9, Laura Van Der Heijden 5, Estavana Polman 3, Kelly Dulfer 2, Dione Housheer 2, Merel Freriks 1, Inger Smits 1, Zoe Sprengers 1.

North Macedonia – Romania 23-31 (12-13)

Macedonia : Sanja Dabevska 7, Simona Madjovska 6, Jovana Sazdovska 3, Sara Ristovska 3, Leonida Gichevska 2, Emilijana Rizoska 1, Monika Janeska 1.

Romania: Cristina Neagu 10, Sonia Seraficeanu 5, Ana Maria Tarasie 3, Crina Pintea 3, Sorina Grozav 3, Eliza Buceschi 3, Bianca Bazaliu 2, Lorena Ostase 2.

# GROUP C MP W D L G PTS 1. France W 3 3 0 0 85:59 6 2. Netherlands W 3 2 0 1 83:69 4 3. Romania W 3 1 0 2 80:87 2 4. Macedonia W 3 0 0 3 52:85 0 # GROUP D MP W D L G PTS 1. Montenegro W 3 3 0 0 85:71 6 2. Spain W 3 1 0 2 67:73 2 3. Germany W 3 1 0 2 71:75 2 4. Poland W 3 1 0 2 68:72 2

Germany – Spain 21-23 (10-11)

Germany : Alina Grijseels 6, Lisa Antl 3, Xenia Smits 3, Jenny Behrend 2, Johanna Stockschlader 2, Meike Schmelzer 2, Luisa Schulze 1, Silje Petersen 1, Emily Bölk 1, Julia Maidhof 1.

Spain : Carmen Campos 6, Alexandrina Cabral 4, Jennifer Gutierrez 3, Paula Valdivia 2, Paula Arcos 2, Maitane Echeverria 2, Kaba Gassama 2, Alicia Fernandez 1, Almudena Rodriguez 1.

Poland – Montenegro 23-26 (12-12)

Poland : Monika Kobylinska 6, Kinga Achruk 4, Mariola Wiertelak 3, Karolina Kochaniak 3, Aleksandra Olek 2, Aneta Labuda 2, Aleksandra Rosiak 2, Natalia Nosek 1.

Montenegro : Jovanka Radicevic 12, Djurdjina Malovic 4, Ivona Pavicevic 4, Djurdjina Jaukovic 3, Tatjana Brnovic 2, Milena Raicevic 1.

