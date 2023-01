FL East Girls Soccer All-Stars – Chronicle Express

As determined by coaches and officials, the 2022 All-Stars for the Finger Lakes League were recently announced, including many local players. Finger Lakes East Player of the Year: Maya Ikewood (Pal-Mac) First Team Maihue Miranda-Wiltberger (Penn Yan), Clare Boesel (Pal-Mac), Maya Ikewood (Pal-Mac), Molly Seither (Pal-Mac), Emma Robinson (Pal-Mac), Reagan Diehl (Pal-Mac), Jenna Santelli (Pal-Mac), Taryn Goodness (Pal-Mac), Hannah Kline (Pal-Mac), Peyton Verkey (Mynderse), Ella Wirth (Mynderse ), Kaitlyn Wright (Geneva), Amelia Maslyn (Midlakes), SydneyHoward(Wayne), Trinity Surowiec (Wayne), Gianna Ryndock (Wayne), Addison Rice (Wayne) Second Team Leah Prather (Penn Yan), Morgan Andersen (Penn Yan ), Mikayla Myer (Geneva), Natalie McFadden (Geneva), Bailey Cook (Wayne), Denali Derks (Wayne), Georgia Wirth (Pal-Mac), Amelia Steve (Pal-Mac), Mara Deisering (Midlakes), Emily Meath (Midlakes), Lauren McDermott (Mynderse), Grace Lando (Mynderse), Kelly Kohberger (Mynderse), Logan Amidon (Waterloo), Jayada Solomon (Newark) Honorable Mentions Hailey Hassos (Penn Yan), Vanessa Martinez (Penn Yan), Makenna Mullins (Penn Yan), Kamryn Zel lers (Mynderse), Maddy Verkey (Mynderse), Fabiola Santiago (Geneva), Clare Canario (Geneva), Kelly Bucklin (Geneva), Sophie Barclay (Pal-Mac), Kate Mahoney (Midlakes), Claire Wilkes (Midlakes), Camryn Ford (Midlakes), Eva Bolt (Wayne), Jamie Tallie (Wayne), Aviana Derks (Wayne), Cianna Galvin (Newark), Bailey Rossignol (Waterloo) Finger Lakes West Player of the Year: Zoelle Payne (Marcus Whitman) First Team Madison Hughes (Dundee/Bradford), Kendall Parker (Dundee/Bradford), Lana Burnett (Marcus Whitman), Zoelle Payne (Marcus Whitman), Aurora Woodworth (Marcus Whitman), Polly Bay (Naples), Eliza Almekinder (Naples), Ava Hawkins (Bloomfield), Marcy Kast (Bloomfield), Maddie Johnston (Bloomfield), Sydney Pulver (Honeoye), Alexa Colon (Honeoye), Olivia Strader (HAC), Ciera Babcock (South Seneca) Second Team Madalyn Knapp (Dundee/Bradford) , Trisha Edminster (Dundee/Bradford), Lily Morse (Marcus Whitman), Olivia Herod (Marcus Whitman), Abby Hall (Naples), Grace Hebding (Naples), Jessica Cody (Bloomfield), Sadie Kachmaryk (Bloomfield), Ashley Thomas (Honeoye), Kendra Scheele (Honeoye), AJ Williams (HAC), Kendall Elliott (South Seneca), Sarah English (Red Jacket) Honorable Mentions Korrin Yeoman (Dundee/Bradford) , Ellie Fleet (Dundee/ Bradford), Taylor Bond (Marcus Whitman), Katie Bootes (Marcus Whitman), Kendra Hulbert (Naples), Bella Fowler (Naples), Bernice Talley (Bloomfield), Sofie Kachmaryk (Bloomfield), Leah Green ( Honeoye), Alyssa Bailey (Honeoye), Katherine Winchester (HAC), Alysa Elder (South Seneca), Jenna North (Red Jacket), Natalie Buisch (Romulus) .

Subscribe Now to continue reading.

Log In

Join Now