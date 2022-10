FALL PLAYOFFS: St. David wins Tucson Volleyball Super Regional; Volleyball Brackets updated

St. David’s Anissa Jacquez goes up for a block on Patagonia freshman Emma Lewton. (Andy Morales/AllSportsTucson)

SATURDAY, OCTOBER 29

1A VOLLEYBALL SUPER REGIONAL AT DESERT CHRISTIAN

Third Place: Desert Christian over Ray, 3-0 (25-18, 25-10, 25-23)

Championship: St. David over Patagonia, 3-0 (25-14, 25-11, 26-24)

MONDAY, OCTOBER 31

GIRLS D-II GOLF FIRST ROUND: CATALINA

Lily Huether, Salpointe: Hole 1 9:50 am

Akyra Kay, Salpointe: Hole 1 10 am

Mallory McRee, Salpointe: Hole 1 10:10 am

Greta Johnson, Salpointe: Hole 1 10:20 am

Tyler Boldrey, Salpointe: Hole 1 10:30 am

Mia Cesarek, Catalina Foothill: Hole 10 9 am

Gina Lee, Catalina Foothills: Hole 10 9:10 am

Jayden Nester, Catalina Foothills: Hole 10 9:20 am

Gabrielle Matty, Catalina Foothills: Hole 10 9:30 am

Sofia Strobel, Catalina Foothills: Hole 10 9:40 am

Zoe Newell, Ironwood Ridge: Hole 10 9:50 am

Zufan Girard, Canyon del Oro: Hole 10 9:50 am

Lucy Newell, Ironwood Ridge: Hole 10 10am

Madeline Decena, Canyon del Oro: Hole 10 10 am

Charlotte Schrecker, Ironwood Ridge: Hole 10 10:10 am

Kennah Wujcik, Canyon del Oro: Hole 10 10:10 am

Braelynne Hopkins, Ironwood Ridge: Hole 10 10:20 am

Addison Blackburn, Canyon del Oro: Hole 10 10:20 am

Sydnee Wendel, Canyon del Oro: Hole 10 10:30 am

Paola Guerrero, Sahuarita: Hole 10 10:40 am

Zaida Wise, Sabino: Hole 10 10:40 am

Abigail Gryzynger, Sabino: Hole 10 10:50 am

Marissa Partida, Desert View: Hole 10 11 am

Gertie Munoz, Flowing Wells: Hole 10 11 am

Olivia Munoz, Flowing Wells: Hole 10 11:10 am

TUESDAY, NOVEMBER 1

2A-6A GIRLS VOLLEYBALL PLAY-IN (6 PM)

6A: Well. 17 Marana at No. 16 Pinnacle

6A: Well. 21 Rincon/UHS at No. Highland

5A: Well. 20 Campo Verde at No. 13 Catalina Foothills

5A: Well. 18 Mountain View at No. 15 Williams Field

5A: Well. 23 Cienega at No. 10 Castle

4A: Well. 22 Sahuarita at No. 11 Deer Valley

3A: Well. 22 Payson at No. 11 Tanque Verde

3A: Well. 24 Sabino at No. 9 Monument Valley

2A: Well. 19 Willcox at No. 14 Tempe Prep

2A: Well. 22 Benson at No. 11 Arizona Lutheran

1A GIRLS VOLLEYBALL FIRST ROUND (6 PM)

Well. 14 El Capitan at No. 3 St. David’s

Well. 15 Desert Christian at No. 2 Rock Point

GIRLS D-II GOLF SECOND ROUND: CATALINA

Salpointe

Catalina Foothills

Ironwood Ridge

Canyon del Oro

Zaida Wise, Sabino

Paola Guerrero, Sahuarita

Abigail Gryzynger, Sabino

Gertie Munoz, Flowing Wells

Marissa Partida, Desert View

Olivia Munoz, Flowing Wells

WEDNESDAY, NOVEMBER 2

D-II, III, IV CROSS COUNTRY SECTIONALS

Rio Rico

BOYS D-II GOLF FIRST ROUND: SONORAN

Ironwood Ridge

Catalina Foothills

Sabino

Cienega (projected)

Carlos Astiazaran, Salpointe

Noah Castro, Rio Rico

Caden Streeter, Mountain View

Colton Boone, Douglas (projected)

THURSDAY, NOVEMBER 3

4A-6A GIRLS VOLLEYBALL FIRST ROUND

5A: Ironwood Ridge

4A: Salpointe, Canyon del Oro and Mica Mountain

DI CROSS COUNTRY SECTIONAL GILBERT

BOYS D-II GOLF SECOND ROUND: SONORAN

Ironwood Ridge

Catalina Foothills

Sabino

Cienega (projected)

Carlos Astiazaran, Salpointe

Noah Castro, Rio Rico

Caden Streeter, Mountain View

Colton Boone, Douglas (projected)

FRIDAY, NOVEMBER 4

FOOTBALL FIRST ROUND 7 PM

3A: Well. 14 ALA West Foothills at No. 3 Pusch Ridge

3A: Well. 10 San Tan Foothills at No. 7 Sabino

3A: Well. 16 Benson vs. No. 1 Thatcher at EAC

2A: Well. 13 St. Johns at No. 4 Willcox

2A: Well. 15 Tanque Verde at No. 2 Morenci

SWIM PRELIMS: MESA & PARADISE VALLEY

SATURDAY, NOVEMBER 5

SWIM FINALS: MESA & PARADISE VALLEY

2A-3A GIRLS VOLLEYBALL FIRST ROUND

2A: Tombstone

1A FOOTBALL SEMIFINAL AT CORONADO

Well. 2 St. David vs. No. 3 Mogollon, 6 pm