Fall All-Ches-Mont Volleyball team announced – PA Prep Live

The following is the fall All-Ches-Mont League Volleyball team as compiled by league coaches.

National Division

First Team

Elliet Manning, Sr., West Chester East; Alexa Mork, Jr., West Chester East; Olivia Sladicka, Soph., West Chester Henderson; Maddie Metcalf, Soph., Bishop Shanahan; Camryn Tuffner, Sr., Downingtown West; Marisa Guan, Fr., Downingtown East; Darby Weller, Sr., Downingtown West.

Second Team

Hailey Long, Soph., Downingtown East; Bella Terra, Sr., Downingtown West; Cat Detweiler, Soph., Bishop Shanahan; Melanie Bowman, Sr., Downingtown West; Erynne Long, Sr., Downingtown East; Olivia McClain, Sr., West Chester Henderson; Izzy Byrne, Jr., West Chester East; Karoline Springman, Soph., Bishop Shanahan; Hannah Au, Sr., Coatesville.

Honorable Mention

Alexa Kelleher, Sr., Avon Grove; Jaedyn Laws, Sr., Avon Grove; Audrey Sautner, Jr., Bishop Shanahan; Ashley Barnett, Sr., Avon Grove; Keira Dunn, Jr., Bishop Shanahan; Katie Sowinski, Sr., Downingtown East; Gabrielle Bookard, Fr., Coatesville; Annie Kerns, Jr., West Chester East; Emma Helveston, Jr., Downingtown West; Maddie McCole, Sr., Downingtown West.

American Division

First Team

Maddy Lowe, Sr., Unionville; Jane Nelson, Jr., of West Chester Rust; Olivia Harper, Jr., Unionville; Solenne Johnson, Sr., Great Valley; Brianna Miller, Jr., Unionville; Jenna Jones, Jr., Sun Valley; Kylie Shetter, Sr., Sun Valley.

Second Team

Kylie Root, Sr., West Chester Rustin; Maura Hill, Sr., Oxford; Ava Van Deusen, Jr., Unionville; Maya Rosenthal, Sr., Kennett; Lauren Billigmeier, Sr., Sun Valley; Callie Gorman, Sr., Great Valley; Jillian Murphy, Sr., Unionville; Janay Kennon, Sr., Sun Valley; Lauren Supplee, Sr., of West Chester Rust.

Honorable Mention

Kate McGroaty, Sr., Sun Valley; Ava Brenner, Jr., Unionville; Hannah Giampietro, Jr., Kennett; Emma Neskie, Sr., Oxford; Gianna Santos, Oxford; Finely Kearney, Sr., Great Valley; Kelly Fricker, Jr., of West Chester Rust; Vivian Geiger, Jr., Unionville.