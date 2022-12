Fall All-Ches-Mont Girls Soccer team announced – PA Prep Live

The following is the fall All-Ches-Mont League Girls Soccer team as compiled by league coaches.

National Division

National Division MVP; All-Southeastern Pa.; All-State — Madison Shumate, Downingtown East

Second Division MVP; All-Southeastern Pa. — MaryKate Walker, Avon Grove

First Team

Madelyn Grigalonis, Jr., Bishop Shanahan; Sr., Melissa Eaglehoue, Sr., Bishop Shanahan; Ava Rightmire, Sr., Downingtown West; MaryKate Walker, Jr., Avon Grove; Eden Veenema, Jr., Avon Grove; Emma Moss, Sr., Avon Grove; Morgan Chiazza, Jr., West Chester Henderson; Becca Miller, West Chester Henderson; Molly Smeins, Sr., West Chester East; Madison Shumate, Jr., Downingtown East; Lauren Reimold, Sr., Downingtown East.

Second Team

Riley Kinzeler, Jr., Coatesville; Marissa Walke, Soph., Coatesville; Sr., Laney Klepac, Sr., Downingtown West; Abby Mills, Sr., Avon Grove; Abby MacDonald, Jr., Avon Grove; Grace Keen, Sr., Avon Grove; Sydney Correll, Jr., Olivia Bradley, Sr., West Chester Henderson; Maura Fisher, Soph., West Chester Henderson; Karly Murless, Sr., Downingtown East; Gabi Kobel, Sr., Downingtown East.

Honorable Mention

Alexa Callahan, Sr., Bishop Shanahan; Sage Baillargeon, Jr., Bishop Shanahan; Katelyn Redlinger, Sr., Avon Grove; Julianna Hatt, Jr., Coatesville; Emily Rescigno, Jr., Coatesville; Lily Pitcherella, Jr., Downingtown West; Ella Jahromi, Soph., Downingtown West; Rachel Enache, Sr., Avon Grove; Kennedy Stark, Sr., West Chester Henderson; Hanna Laudermilch, Sr., West Chester Henderson; Sydney Slusser, Sr., West Chester East; Zoe Spetch, Sr., West Chester East; Taylor Coulter, Jr., Downingtown East; Allison Kennedy, Jr., Downingtown East.

American Division

American Division MVP; All-Southeastern Pa.; All-State — Kaelyn Phouthavongsa, Oxford

Second Division MVP; All-Southeastern Pa. — Hope Donnelly, West Chester Rustin

First Team

Hope Donnelly, Sr., of West Chester Rust; Alexis Tryon, Sr., Unionville; Brynn Dempsey, Sr., Great Valley; Kaleyn Phouthavongsa, Soph., Oxford; Clair Harper, Sr., Kennett; Jania Preuhs, Sr., Sun Valley; Ellie Keefer, Sr., of West Chester Rust; Molly McCann, Sr., Unionville; Abby Diamond, Fr., Great Valley; Olivia Voss, Sr., Oxford; Caroline Oswald, Sr., Great Valley.

Second Team

Jordyn Krafchick, Soph, West Chester Rustin; Maya Bruce, Soph., Unionville; Megan Stairs, Sr., Great Valley; Alyssa Welhaf, Sr., Oxford; Emma Davies, Sr., Kennett; Jena Hayes, Sun Valley, Sr., Sun Valley; Sarah Johnston, Jr., of West Chester Rust; Sarah Borlie, Sr., Great Valley; Sydney Phillips, Sr., Great Valley; Amelia Foore, Jr., of West Chester Rust; Riley Angstadt, Sr., Unionville.

Honorable Mention

Leila Duffie, Soph., West Chester Rustin; Marielle Sherman, Sr., Unionville; Julia Boyce, Sr., Great Valley; Ella Jones, Sr., Oxford; Monse Flores, Sr., Kennett; Allison Riley, Fr., Sun Valley; Sam Spitzer, Sr., of West Chester Rust; Taia DiPrinzio, Sr., Great Valley; Sidney Brutscher, Sr., Kennett; Natalie Horan, Soph., Sun Valley; Morgan O’Donnell, Sr., of West Chester Rust; Raya Rakesh, Fr., Great Valley.