Fall All-Ches-Mont Football team announced – PA Prep Live

The following is the fall All-Ches-Mont League Football team as compiled by league coaches.

National Division

First Team

Offense

QB – Harrison Susi, Coatesville. RB – Bo Horvath, Downingtown East; Spencer Ferguson, Coatesville. WR – Jake Kucera, Downingtown West; Amir Haskett, Coatesville. TE – Ryan Campbell, Downingtown West. OL – Adham Abouyua, Downingtown East; Kyle Van Conia, Coatesville; Cooper Yoyng, Downingtown West; Luke Fowler, Downingtown East; Luke Lorenz, Bishop Shanahan. ATH—Jack Noble, Downingtown East. P – Caden Walsh, Downingtown East. K—James Blake, Downingtown East.

Defense

DL—Francisco Hall, Coatesville; Chad Lovenguth, Downingtown East; Matt Luton, Coatesville; Luke Lorenz, Bishop Shanaha. LB – Sam Barton, Downingtown East; Brendan Barthmaier, Coatesville; Cole Walsh, Avon Grove; Kam Alex, Downingtown West. DB – Mike Waite, Downingtown East; Jake Kucera, Downingtown West; Amir Haskett, Coatesville; Dean Hangey, Downingtown West.

Second Team

Offense

QB—Quinn Henicle, Downingtown West. RB—Harrison Watson, Avon Grove; Thaddeus Binstead, Avon Grove. WR – Caden Walsh, Downingtown East; Aidan Civatella, Bishop Shanahan. TE – Erik Thelander, Downingtown East. OL – Jacob Lott, Avon Grove; Jay Labik, Coatesville; Sean Bracken, Bishop Shanahan; Nate Tesche, Avon Grove; Ryan Moses, Downingtown East; Ryan Howard, Downingtown West.

Defense

DL—Cooper Young, Downingtown West; Josh Oswald, Avon Grove; Josh Miller, Coatesville; Mason Hale, Downingtown West. LB – Freddie Bono, Downingtown East; Sean Bracken, Bishop Shanahan; Connor Rickabaugh, Coatesville; Zach Sheridan, Avon Grove. DB – Owen Yoder, Avon Grove; Spencer Ferguson, Coatesville; Mike Leo, Downingtown East; Darrian Smith, Downingtown West.

Honorable Mention

OL – Josh Oswald, Avon Grove; Jacob, Chmielecki, Coatesville. DL—Mike Whelan, Bishop Shanahan; Jimmy Stott Downingtown East; Felix Mason, Downingtown East; Jake Domsohn, Downingtown West. LB – Ryan Shannon, Downingtown East; Pat Gallagher, Bishop Shanahan. DB – Trevor Dosenbach, Avon Grove; Dom Kendrick, Bishop Shanahan; Jordan Bary, Downingtown West; Donte London, Coatesville; Armon Richardson, Coatesville. WR—Dean Hangey, Downingtown West. K – Adam Okonwicz, Avon Grove.

American Division

First Team

Offense

QB—Dustin Long, Oxford. RB – Julian Sparacino, Kennett; Daimon Jacobs, WC Rustin. WR – Tyler Wileczek, WC East; Gavin Maslowski, Great Valley. TE – Jeremy Lynn, WC Rustin. OL – Owen Prysock, Unionville; John Pardo, Kennett; Travis Powell, Sun Valley; Ryan Shim, Great Valley; Jason Huynh, WC Rustin. Defense

DL—John Pardo, Kennett; Raheem Orr, Great Valley; Colin Jung, Kennett; Anthony Laird, Sun Valley. LB – Mitch Rangi, WC East; Ryan King, Kennett; Jacob Cassidy, Unionville. DB – Nick Pellicciotta, Great Valley; Damion Jacobs, WC Rustin; Brady Laird, EC East; Joe King, Unionville. ATH – Chase Hatton, WC Rustin.

Second Team

Offense

QB—Braden Melia, Great Valley. RB – Chase Hatton, WC Rustin; Mitch Rangi, WC East. WR – Evan Kearney, WC Henderson; Ryan Evans, Oxford. TE – Mason Grear, Oxford. OL – Connor Tuk, Kennett; Ramsey Tarazi, WC Henderson; Tyler Duell, WC East; Nick Korab, Great Valley; Matt Howard, Sun Valley. ATH – Colin Kiselak, Great Valley, P – Jonathan Grayston, Sun Valley. Q – Will Smith, Oxford.

Defense

DL – Jason Huynh, WC Rustin; Landen Turk, Oxford; Logan Goodwin, WC Henderson; Jeremy Lynn, WC Rustin. LB – Ryan Creegan, Sun Valley; Jack Coffey, Great Valley; Julian Sparacino, Kennett; Nate Vance, Oxford; Cole Foster, WC Henderson. DB – Evan Kearney, WC Henderson; CJ Boyer, Oxford; Noah Griffin, Sun Valley; Tyler Wileczek, WC East; Colin Kiselak, Great Valley; ATH – Anthony Santangelo, WC Rustin.

Honorable Mention

OL – Mike Murphy, WCE; Matt Jury, WC Henderson; WR – Jackson Callahan, Great Valley; Justin Tyre, Oxford; TE – Luke Finfrock, Kennett. RB – Brady Collins, WC Henderson; Todd Harper, Sun Valley. QB – Brett Kaufman, Kennett; Stevie Eskridge, Sun Valley. DL – Nate D’Angelo, Unionville; Mason Grear, WC East; Ian Mulbah, WC East; Lawron Short, Great Valley; Gavin Greco, Great Valley; Colin Riley, WC Rustin; Maven Brannon, Oxford; Alex Williams, Sun Valley. LB – Quintan Boyle, Unionville; Noah Morine, WC East; Justin Nadwodny, Great Valley; Conner Corrigan, WC Rustin; Josh Barlow, Kennett; Ian Guyer, Kennett; Luke Piskun, Oxford. SB – Tucker Opdahl, Unionville; Marek Seaman, WC Rustin. K/P – Griffin Strunk, WC Rustin; ATH—Nelson Murray, WC Rustin.