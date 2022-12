Fall All-Ches-Mont Boys Golf team announced – PA Prep Live

The following is the fall Boys Golf All-Ches-Mont League team as compiled by league coaches.

First Team

Sam Feeney, Jr., of West Chester Rust; Nicholas Gross, Jr., Downingtown West; Grant Urie, Sr., Kennett; Jax Puskar, Soph., Unionville; Drew Zieg, Sr., Kennett; Ben Saggers, Sr., Bishop Shanahan; Sean Surowiec, Sr., West Chester Henderson; Bryan Wright, Sr., Downingtown East; Ryan Megill, Sr., Unionville; Kasim Narinesingh-Smith, Jr., Kennett; Griffin Gaughan, Sr., Kennett; Anesti Kalderemtzis, Fr., West Chester Rustin.

Second Team

Carson Holmes, Fr., Coatesville; Thomas Baschoff, Jr., West Chester East; Josh Baker, Jr., West Chester Henderson; Evan Rydel, Sr., of West Chester Rust; Brady Manning, Sr., Downingtown West; Colin Drummond, Sr., Downingtown East; Sam Houchen, Soph., West Chester Henderson; Trevor Sikorski, Fr., Avon Grove; Michael Keller, Soph., Unionville; Joey Lynn, Fr., West Chester Henderson; Owen Wise, Jr., Downingtown East.

Honorable Mention

Brett Bergey, Sr., Downingtown West; Avery O’Neil, Sr., Downingtown West; Owen Grimes, Sr., Great Valley; Tyler Sikorski, Sr., Avon Grove; Matt Dietl, Sr., Bishop Shanahan; Jackson Lucca, Sr., Downingtown East; Cole Berry, Sr., of West Chester Rust; Kevin Hudak, Sr., of West Chester Rust; Jeremy Coccia, Sr., West Chester East; Patrick Lynn, Sr., West Chester Henderson; Nick Vitale, Sr., Kennett; Scott Franjesh, Sr., Oxford; Hayden McGinnis, Sr., Sun Valley; Dax Shallis, Sr., Coatesville.