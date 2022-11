EHF European League – Goppingen win in Lisbon

Share Tweet Share Share Email



Here are the results of EHF European League 2022/2023 – Round 2.

GROUP D

Aguas Santas – Eurofarm Pelister 27:29

Motor Zaporozhye – Skanderborg Aarhus 31:37

Fuchse Berlin – CD Bidasoa Irun 34:29

GROUP C

Alpla Hard – Skjern 27:32

Granollers – Sporting 32:29

Nexe – Balatonfuredi 37:23

GROUP B

Benidorm – Valur 29:32

Ferencvaros – Ystads IF 37:34

Flensburg-H. – Aix 30:25

GROUP A

Benfica – Goppingen 27:31

Montpellier – Presov 41:30

Veszpremi KKFT – Kadetten Schaffhausen 25:33

STANDING:

# GROUP A MP W D L G PTS 1. Goppingen 2 2 0 0 77:57 4 2. Montpellier 2 2 0 0 71:58 4 3. Kadetten Schaffhausen 2 1 0 1 61:55 2 4. Benfica 2 1 0 1 56:56 2 5. Presov 2 0 0 2 55:70 0 6. Veszpremi KKFT 2 0 0 2 55:79 0 # GROUP B MP W D L G PTS 1. Flensburg-H. 2 2 0 0 65:55 4 2. Valur 2 2 0 0 75:68 4 3. Ferencvaros 2 1 0 1 76:77 2 4. Aix 2 1 0 1 58:59 2 5. Ystads IF 2 0 0 2 63:70 0 6. Benidorm 2 0 0 2 59:67 0 # GROUP C MP W D L G PTS 1. Nexe 2 2 0 0 67:52 4 2. Granollers 2 2 0 0 62:54 4 3. Skjern 2 1 0 1 61:57 2 4. Sporting 2 1 0 1 60:62 2 5. Alpine Hard 2 0 0 2 57:63 0 6. Balatonfuredi 2 0 0 2 48:67 0 # GROUP D MP W D L G PTS 1. Fuchse Berlin 2 2 0 0 72:56 4 2. Skanderborg Aarhus 2 2 0 0 67:58 4 3. CD Bidasoa Irun 2 1 0 1 64:60 2 4. Eurofarm Pelister 2 1 0 1 56:57 2 5. Aguas Santas 2 0 0 2 53:64 0 6. Motor Zaporozhye 2 0 0 2 58:75 0