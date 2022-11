EHF EL: Ystads defeat Flensburg – Benfica lose in Schaffhausen

Share Tweet Share Share Email



Only four teams staying with 100%.

Here are the results of the EHF European League – Round 4.

GROUP D

Skanderborg Aarhus – CD Bidasoa Irun 38:27

Fuchse Berlin – Aguas Santas 34:20

Motor Zaporozhye – Eurofarm Pelister 30:33

GROUP C

Alpla Hard – Nexe 24:35

Skjern – Granollers 32:29

Sporting – Balatonfuredi 35:32

GROUP B

Ferencvaros – Benidorm 32:33

Aix – Valur 32:29

Ystads IF – Flensburg-H. 30:26

GROUP A

Goppingen – Presov 34:24

Kadetten Schaffhausen – Benfica 26:25

Veszpremi KKFT – Montpellier 31:39

STANDINGS:

# GROUP A MP W D L G PTS 1. Montpellier 4 4 0 0 145:116 8 2. Goppingen 4 3 0 1 138:116 6 3. Kadetten Schaffhausen 4 3 0 1 124:111 6 4. Benfica 4 2 0 2 120:117 4 5. Presov 4 0 0 4 110:141 0 6. Veszpremi KKFT 4 0 0 4 121:157 0 # GROUP B MP W D L G PTS 1. Flensburg-H. 4 3 0 1 128:117 6 2. Aix 4 3 0 1 123:118 6 3. Valur 4 2 0 2 136:137 4 4. Ystads IF 4 2 0 2 122:123 4 5. Ferencvaros 4 1 0 3 138:143 2 6. Benidorm 4 1 0 3 119:128 2 # GROUP C MP W D L G PTS 1. Nexe 4 4 0 0 134:107 8 2. Granollers 4 3 0 1 129:114 6 3. Skjern 4 3 0 1 124:114 6 4. Sporting 4 2 0 2 126:126 4 5. Balatonfuredi 4 0 0 4 108:133 0 6. Alpine Hard 4 0 0 4 109:136 0 # GROUP D MP W D L G PTS 1. Fuchse Berlin 4 4 0 0 149:110 8 2. Skanderborg Aarhus 4 4 0 0 139:110 8 3. CD Bidasoa Irun 4 2 0 2 117:120 4 4. Eurofarm Pelister 4 2 0 2 123:130 4 5. Motor Zaporozhye 4 0 0 4 110:134 0 6. Aguas Santas 4 0 0 4 98:132 0