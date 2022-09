EHF CL 2022/23: Strong Barca in Szeged, wins for Kielce, Kiel and GOG

Share Tweet Share Share Email



Barca, THW Kiel, Lomza Kielce and GOG celebrated the first wins in the opening round of the EHF Champions League 2022/2023.

Here are the results and scorers:

PICK Szeged–Barça 28–35 (15–14)

PICK Szeged: Alilovic – Sostaric 4, Tönnenen 2, Bombac 3, Bánhidi 4, Mackovsek 2, Frimmel 3, Mikler Radivojevics 1/1, Gaber, Bodó 5, Garciandía 1, Rosta 1, Martins 1, Szita 1.

Barcelona: Pérez de Vargas – A. Gómez 5/2, MEM 7, FABREGAS 6, T. Petrus 1, N’GUESSAN 3, Wanne, Nielsen, M. RICHARDSON 6, Janc 2, Makuc 1, Carlsbogard 1, Frade 2, Arino, Langaro, Parera 1.

THW Kiel – Elverum Handball 36:26 (17:13)

THW Language: N. Landin (1.-60., 11/1 saves, 1 goal), Mrkva (ne); Ehrig (2), Duvnjak (1), Reinkind (6), M. Landin (1), Battermann (1), Øverby (4), Weinhold (3), Wiencek (5), Ekberg (5/3), Johansson (2), Dahmke (2), Schwormstede, Wallinius (3), Bilyk; Trainer: Jicha

Elverum Handball: Imsgard (1.-38., 7/1 clays), Mizera (38.-60., 3 clays); Blomgren (3), Vidovic, Hedberg (4), Nilsen (3), Thorsen (2), Awad (3), Borzas (6), Fingren, Gröndahl (2/1), Porkelsson (1), Haugseng, Langaas, Heldal (2), Berg; Trainer: Lund

Lomza Kielce – Nantes 40-33 (23-18)

Lomza Kielce : Nicolas Tournat 6, Igor Karacic 5, Arkadiusz Moryto 5, Szymon Sicko 5, Artsem Karalek 4, Dylan Nahi 4, Daniel Dujshebaev 4, Haukur Thrastarson 2, Nedim Remili 2, Alex Dujshebaev 1, Miguel Sanchez 1, Benoit Kounkoud 1.

Nantes : Aymeric Minne 9, Thibaud Briet 4, Jeremy Toto 4, Kauldi Odriozola 4, Valero Rivera 3, Jorge Maqueda 2, Alexander Shkurinskiy 2, Rok Ovnicek 1, Pedro Portela 1, Alexandre Cavalcanti 1, Lucas De La Breteche 1, Ruben Marchan 1.

PPD Zagreb – GOG 27-31 (12-18)

PPD Zagreb: Ivan Cupic 5, Csaba Leimeter 5, Timur Dibirov 4, Luka Klarica 4, Zvonimir Srna 3, Edin Klis 2, Nikola Grahovac 2, Zeljko Musa 1, Davor Cavar 1.

GOG : Jerry Tollbring 5, Lukas Jørgensen 5, Anders Zachariassen 4, Lauritz Leger 3, Oskar Rasmussen 3, Emil Madsen 3, Simon Pytlick 3, Nicolai Pedersen 2, Henrik Jakobsen 1, Tobias Thulin 1, Nejc Cehte 1.