District Quarterfinal Football Picks | Ozarks Sports Zone

The Picks are in for the district quarterfinal round of the high school football season.

See who Mark Spillane (@MarkSpillane_), Jacob Cersosimo (@JacobCersosimo), Chris Neyenhouse (@NeyenhouseTV), Jordan Burton (@thejordanburton) & Chris Parker are picking below.

Overall Standings

1. Chris Neyenhouse (231-38)

2. Mark Spillane (227-42)

3. Chris Parker (219-51)

4. Jacob Cersosimo (215-55)

5. Jordan Burton (212-58)

District Quarterfinal Picks

Ozark at Nixa

Mark Spillane: Nixa

Chris Neyenhouse: Nixa

Jacob Cersosimo: Nixa

Jordan Burton: Nixa

Chris Parker: Nixa

Ray-Pec at Joplin

Mark Spillane: Ray-Pec

Chris Neyenhouse: Joplin

Jacob Cersosimo: Joplin

Jordan Burton: Joplin

Chris Parker: Joplin

Lee’s Summit West at Kickapoo

Mark Spillane: Kickapoo

Chris Neyenhouse: Kickapoo

Jacob Cersosimo: Kickapoo

Jordan Burton: Kickapoo

Chris Parker: Kickapoo

Branson at Lebanon

Mark Spillane: Lebanon

Chris Neyenhouse: Lebanon

Jacob Cersosimo: Lebanon

Jordan Burton: Lebanon

Chris Parker: Lebanon

Waynesville at Central

Mark Spillane: Waynesville

Chris Neyenhouse: Waynesville

Jacob Cersosimo: Waynesville

Jordan Burton: Waynesville

Chris Parker: Central

Rolla at Glendale

Mark Spillane: Glendale

Chris Neyenhouse: Glendale

Jacob Cersosimo: Glendale

Jordan Burton: Glendale

Chris Parker: Glendale

Willard at Neosho

Mark Spillane: Neosho

Chris Neyenhouse: Neosho

Jacob Cersosimo: Neosho

Jordan Burton: Neosho

Chris Parker: Willard

Parkview at Republic

Mark Spillane: Republic

Chris Neyenhouse: Republic

Jacob Cersosimo: Republic

Jordan Burton: Republic

Chris Parker: Republic

Hillcrest at Bolivar

Mark Spillane: Bolivar

Chris Neyenhouse: Bolivar

Jacob Cersosimo: Bolivar

Jordan Burton: Bolivar

Chris Parker: Bolivar

McDonald County at Marshfield

Mark Spillane: Marshfield

Chris Neyenhouse: Marshfield

Jacob Cersosimo: McDonald County

Jordan Burton: McDonald County

Chris Parker: McDonald County

Monett at Rogersville

Mark Spillane: Monett

Chris Neyenhouse: Rogersville

Jacob Cersosimo: Rogersville

Jordan Burton: Rogersville

Chris Parker: Rogersville

Carl Junction at Grandview

Mark Spillane: Grandview

Chris Neyenhouse: Grandview

Jacob Cersosimo: Grandview

Jordan Burton: Grandview

Chris Parker: Grandview

Harrisonville at Nevada

Mark Spillane: Nevada

Chris Neyenhouse: Nevada

Jacob Cersosimo: Nevada

Jordan Burton: Nevada

Chris Parker: Nevada

Aurora at Cassville

Mark Spillane: Cassville

Chris Neyenhouse: Cassville

Jacob Cersosimo: Cassville

Jordan Burton: Cassville

Chris Parker: Cassville

Clinton at Buffalo

Mark Spillane: Buffalo

Chris Neyenhouse: Buffalo

Jacob Cersosimo: Buffalo

Jordan Burton: Buffalo

Chris Parker: Buffalo

Open at Strafford

Mark Spillane: Open

Chris Neyenhouse: Open

Jacob Cersosimo: Strafford

Jordan Burton: Open

Chris Parker: Strafford

Willow Springs at Houston

Mark Spillane: Houston

Chris Neyenhouse: Houston

Jacob Cersosimo: Houston

Jordan Burton: Willow Springs

Chris Parker: Houston

Doniphan and Mountain Grove

Mark Spillane: Mountain Grove

Chris Neyenhouse: Mountain Grove

Jacob Cersosimo: Mountain Grove

Jordan Burton: Mountain Grove

Chris Parker: Mountain Grove

Clever at Mt. Vernon

Mark Spillane: Mt. Vernon

Chris Neyenhouse: Mt. Vernon

Jacob Cersosimo: Mt. Vernon

Jordan Burton: Mt. Vernon

Chris Parker: Mt. Vernon

Catholic at Forsyth

Mark Spillane: Forsyth

Chris Neyenhouse: Forsyth

Jacob Cersosimo: Forsyth

Jordan Burton: Forsyth

Chris Parker: Forsyth

East Newton at Hollister

Mark Spillane: Hollister

Chris Neyenhouse: Hollister

Jacob Cersosimo: Hollister

Jordan Burton: Hollister

Chris Parker: Hollister

El Dorado Springs at Warsaw

Mark Spillane: Warsaw

Chris Neyenhouse: Warsaw

Jacob Cersosimo: Warsaw

Jordan Burton: Warsaw

Chris Parker: Warsaw

Skyline at Stockton

Mark Spillane: Skyline

Chris Neyenhouse: Stockton

Jacob Cersosimo: Stockton

Jordan Burton: Stockton

Chris Parker: Stockton

Versailles at Fair Grove

Mark Spillane: Fair Grove

Chris Neyenhouse: Fair Grove

Jacob Cersosimo: Fair Grove

Jordan Burton: Fair Grove

Chris Parker: Fair Grove

Miller at Marionville

Mark Spillane: Marionville

Chris Neyenhouse: Marionville

Jacob Cersosimo: Marionville

Jordan Burton: Marionville

Chris Parker: Marionville

Thayer at Pierce City

Mark Spillane: Thayer

Chris Neyenhouse: Pierce City

Jacob Cersosimo: Pierce City

Jordan Burton: Thayer

Chris Parker: Thayer

Diamond at Ash Grove

Mark Spillane: Ash Grove

Chris Neyenhouse: Ash Grove

Jacob Cersosimo: Ash Grove

Jordan Burton: Ash Grove

Chris Parker: Ash Grove

Cabool at Sarcoxie

Mark Spillane: Sarcoxie

Chris Neyenhouse: Sarcoxie

Jacob Cersosimo: Sarcoxie

Jordan Burton: Cabool

Chris Parker: Cabool

Slater at Lincoln

Mark Spillane: Lincoln

Chris Neyenhouse: Lincoln

Jacob Cersosimo: Lincoln

Jordan Burton: Lincoln

Chris Parker: Lincoln

Harrisburg at Cole Camp

Mark Spillane: Cole Camp

Chris Neyenhouse: Cole Camp

Jacob Cersosimo: Cole Camp

Jordan Burton: Cole Camp

Chris Parker: Harrisburg

Rich Hill at Greenfield

Mark Spillane: Greenfield

Chris Neyenhouse: Greenfield

Jacob Cersosimo: Greenfield

Jordan Burton: Greenfield

Chris Parker: Greenfield

Osceola at College Heights

Mark Spillane: College Heights

Chris Neyenhouse: College Heights

Jacob Cersosimo: College Heights

Jordan Burton: College Heights

Chris Parker: College Heights