Elohim Prandi. Laurent THEOPHILE / Panoramic / PANORAMIC

Sans Forcer son talent, l’équipe de France a pris le meilleur sur l’Iran (41-29) et elle est assurede de jouer les quarts de finale avant even de défier l’Espagne dimanche.

À vaincre sans périls, la France a triomphé sans gloire ce vendredi face à la Modeste équipe iranienne, qui avait déjà subi les foudres de l’Espagne (35-22) et de la Slovenie (38-21) lors de ce Championnat du monde . Une Victoire nécessaire pour entrenir la dynamique Bleue dans cette compétition, mais qui ne l’était plus pour se Qualifier pour les quarts de finale étant given the success, plus early dans journée, de l’Espagne sur la Slovenie (31-26) , synonyme de ticket pour le grand huit pour le tandem franco-ibérique.

Le début de match était symptomatic du manque d’envie des Champions olympiques en titre, appliqués en attaque mais sans intensité en défense. Ce dont profitaient les Iraniens pour se mettre en valeur en attaque sur de Beaux mouvements, et quelques Beaux tirs – notably d’Oraei – Venant foudroyer un Rémi Desbonnet pourtant efficace au Relais d’un Vincent Gérard laissez au Posos après sa demonstration face au Monténégro il ya Deux jours. Si bien qu’il fallait attendre la 12e minute de jeu pour voir les Français prendre enfin Deux buts d’avance (9-7). Et jamais l’écart n’allait excéder les Quatre unités en faveur des Bleus, malgré la nouvelle Bonne entrée de Melvyn Richardson au Poste d’arrière droit, qui tentait de dynamiser des troupes assoupies. Mais quand même devant au tableau d’affichage à la pause (18-14).

La première de Bolzinger, Briet homme du match

Et fidèle à sa Bonne habitude depuis le début du Mondial, la France repartait très fort en seconde period en infligeant un 4-0 aux Iraniens, assommés pour le compte (22-14, 35e). The hexagonal coach Guillaume Gille could therefore make a calm management of his effectiveness, launching even the young guard Charles Bolzinger (22 years) for the first match of his career in a World Championship. L’écart, lui, continuait de grandir pour attenirée, puis dépasser les 10 unités, sous l’impulsion d’un Nicolas Tournat parfait au tir (6 sur 6) et un Thibaud Briet très en jambes (6 buts également, et élu homme du match). Laissés en tribunes, Nikola Karabatic et Dika Mem pouvatien avoir le sourire en Voyant Elohim Prandi finir le match en expédiant quelques missiles dans le but adverse. Au coup de whistlet final, l’addition s’élève à un 41-29 Somme toute logique, même si les Bleus n’ont pas forcé en défense. Sunday, les Bleus passeront un test d’envergure face à l’Espagne, avec pour seul enjeu de finir premier de ce groupe en vue des quarts Trois jours plus tard.