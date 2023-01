Das müssen Sie zur Handball-WM 2023 Wissen

Vom 11. bis 29. Januar 2023 findet die Handball-WM statt.

The tournament will be held in Poland and Sweden.

Deutschlands Handballer haben dabei eher Außenseiterchancen.

Mehr News zum Thema Sport

Das Team ist Young und recht unerfahren, doch das Ziel ist Groß beim DHB-Team: Bei der Handball-WM 2023 die Mannschaft von Trainer Alfred Gislason will abschneiden besser abschneiden als bei den vergenheit Tournamenten und an frühre Erfolge, etwa den WM-Titel von 2007 , anknüpfen.

Schedule and Groups of the WM 2023

Die Handball-WM findet vom 11. bis 29. Januar 2023 statt. Sie wird ausgetragen in Polen und Schweden. The games in Poland are held in the cities of Krakow, Danzig, Katowice and Plock. In Sweden it is played in Stockholm, Malmö, Gothenburg, Kristianstad and Jönköping.

The opening game between France and Poland takes place in Katowice, the Finale in Stockholm.

Die Gruppenphase wird in Acht Gruppen zu je Vier Mannschaften vom 11. bis 17. Januar gespielt. Lediglich die Gruppenletzten scheiden aus, die anderen spielen in der Hauptrunde in Vier Sechsergruppen.

Die Gruppen sehen wie folgt aus:

Gruppe A (Spiele in Krakau): Spain, Montenegro, Chile, Iran

Gruppe B (Katowice): Poland, Frankreich, Saudi Arabia, Slovenia

Gruppe C (Gothenburg): Sweden, Brazil, Cape Verde, Uruguay

Gruppe D (Kristianstad): Portugal, Iceland, Hungary, South Korea

Gruppe E (Katowice): Deutschland, Qatar, Serbia, Algeria

Gruppe F (Krakow): Norwegen, Argentinien, Nordmazedonien, Niederlande

Gruppe G (Jönköping): Ägypten, Kroatien, Morocco, USA

Gruppe H (Malmö): Denmark, Belgium, Bahrain, Tunisia

Die Vorrundenspiele der Handball-WM in Overview



Gruppen und Begegnungen in der Vorrunde der Vorrunde der Handball-WM der Männer vom 11. bis 29. Janaur in Polen und Schweden. © AFP

ARD, ZDF, Eurosport und Sportdeutschland.TV: Wer die Spiele der Handball-WM überträgt

The games of the Handball WC are broadcast on different channels:

ARD und ZDF zeigen alle Spiele mit Deutscher Beteiligung im Free-TV und online im Stream. In der Vorrunde sind das:

Freitag, 13. Januar, 18 Uhr, Deutschland – Katar im ZDF

Sonntag, 15. Januar, 18 Uhr, Deutschland – Serbien in der ARD

Dienstag, 17. Januar, 18 Uhr, Algerien – Deutschland im ZDF

You can find more information on the TV coverage of the Handball games of the German team here.

Der Sender Eurosport überträgt bis zu zu zu Spiele ohne Deutsche Beteiligung – die beiden Halbfinals und das Finale wären Dann begriffen, sollte Deutschland bereits früher ausscheiden. Die Spiele gibt es auch im Stream bei Discovery+.

Alle Spiele Run auf den Streaming-Plattformen sportdeutschland.tv und handball-deutschland.tv. Der Turnierpass costs 15 Euro.



Aktualisiert am 23.12.2022, 12:20 Uhr Nach der Fußball-WM ist vor der Handball-WM. Am 11. Januar startet die Handball-Weltmeisterschaft in Schweden und Polen. Bundestrainer Alfred Gislason hat am 23. Dezember seinen 18-Mann-Kader bekannt gegeben.

Weltmeister Dänemark und Seine Verfolger: Die Favoriten auf den WM-Titel

The reigning World Champion Denmark with its Superstar Mikkel Hansen belongs to the Favorites of this year’s Handball WC, as well as the Olympic champion and Record World Champion France. Die Schweden sind Europameister und können sich ebenfalls behrechtigte Titelhoffnungen machen.

Traditions sind Norwegen und Spanien fäumet vorn mit dabei. Die Isländer könnten mit ihrer enormen Qualität im Kader, besondere im Rückraum, für eine Überraschung sorgen. In der WM-Generalprobe am Sonntag (08.01.) verloren die Isländer allerdings mit 31:33 gegen Deutschland.

Jung, unerfahren – und siegeshungrig? So steht es um die Deutsche Mannschaft

Viele erfahren Nationalspieler sind zurückgetreten, unter ihnen Hendrik Pekeler, Patrick Wiencek und der currently injured Steffen Weinhold. Goalkeeper Andreas Wolff, Philipp Weber and captain Johannes Golla are among the identification figures and team leaders. Fünf Europameister von 2016 sind im Team (Andreas Wolff, Kai Häfner, Simon Ernst, Jannik Kohlbacher, Rune Dahmke). Die restliche Mannschaft hat sich Trainer Alfred Gislason aus vielen jungen und eher unerfahrenen Spielern zusammengebaut.

Nach dem enttäuschenden Abschneiden bei der WM 2021 (12. Platz) und der EC 2022 (7. Platz) ist die Sehnsucht nach einer Medaille groß. “Wir sind an einem Punkt, wo es das Ziel sein muss, endlich mal wieder einen sportlichen Erfolg für Deutschland zu holen”, said Kapitän Golla of the “Sportschau”. Nevertheless: A medal for the DHB selection would be a surprise at this tournament.

Verwendete Quellen:

Sportbild.de: Wer zeigt die Spiele der Handball-WM 2023 live im TV?

Spox.com: Handball-WM – DHB-Team startet in die Vorbereitung: “Mal wieder Zeit für eine Medaille” (SID)

NDR: DHB-Team holt sich in Hannover Feinschliff für Handball-WM

Zdf.de: DHB-Team sets auf das “Prinzip Hoffnung”

Kicker.de: Handball-WM 2023: Favoriten, Modus, Spielorte, TV

Sportschau.de: Knorr, Köster und Co: Das ist der Handball-WM-Kader des DHB

sportdeutschland.tv: Tournament pass

eurosport.de: TV-Übertragungen

Teaser picture: © IMAGO/foto2press/Oliver Zimmermann