Class AAA All-State Volleyball Teams

CLASS AAA ALL-STATE VOLLEYBALL TEAM

AS SELECTED BY THE WEST VIRGINIA SPORTSWRITERS ASSOCIATION

FIRST TEAM

Hannah Howard, Musselman, SR (Captain)

Alexa Martin, Bridgeport, SR

Dia Sauvage, Greenbrier East, JR

Paige Richmond, Hedgesville, SR

Paige Brock, Morgantown, SR

Delaney Brasselle, George Washington, SR

Rylee Wise, Parkersburg, SR

Abby Dillon, Woodrow Wilson, SO

Ava Dunnigan, Musselman, JR

Kaitlyn Anderson, Morgantown, JR

SECOND TEAM

Myleigh Smell, Bridgeport, SO (Captain)

ZaMahya Moss, Woodrow Wilson, SR

Olivia Albrecht, Wheeling Park, SR

Gracie Lemon, Spring Valley, SR

Alayna Harper, Hedgesville, SO

Reese Parsons, Hurricane, JR

Sidney Varney, Ripley, SR

Maia Johnson, Parkersburg South, JR

Kayli Derrow, John Marshall, JR

Laney Gannon, Huntington, SR

Special Honorable Mention

Alanna Penn, Woodrow Wilson; Gracie Gumm, Greenbrier East; Olivia Perkins, Parkersburg; Paisley Miller, Hedgesville; Ally Webb, Capital; Tylie Barton, George Washington; Maggie Dickerson, Hurricane; Alexis Stack, Greenbrier East; Ada McCoy, Musselman; Grace DeVall, Morgantown; Mallori Dunn-Martin, Huntington; Madison Stoll, Princeton; Katie Pilgrim, University; Ella Sorine, Bridgeport; Keleigh Chrisman, Musselman; Kendal Currence, Buckhannon-Upshur

Honorable Mention

Ava Katz, George Washington; Tiona Carroll, Cabell Midland; Gracie Brown, Hedgesville; Hailey Ervin, Greenbrier East; Rebekah Mitchell, Bridgeport; Sarah Pownell, Hampshire; Mya Green, Parkersburg; Salia Harris, Woodrow Wilson; Emma Brogan, Lincoln County; Kalila Hames, Oak Hill; Aziah Smith, Capital; Reagan Ballard, Spring Valley; Molly Riggs, South Charleston; Grace Dickerson, Hurricane; Olivia Bell, Huntington; Kate Williams, University. Lily Estep, Riverside