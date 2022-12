The Class AAA All-State Football Team as selected by the West Virginia Sports Writers Association

FIRST TEAM

Offense

QB – Ezra Bagent, Martinsburg – Sr.

RB – Jeremiah Riffle, Hurricane – Sr.

RB – Zach Rohrig, Bridgeport – Jr.

WR—Jerrae Hawkins, Wheeling Park—Jr.

WR – Cyrus Traugh, Parkersburg South – Sr.

WR – Dominick Collins, Princeton, Jr.

OL – Kamar Summers, Bridgeport – Sr.

OL – Layth Ghannam, George Washington – Sr.

OL – Robby Martin, Huntington – Jr.

OL – Eli Campbell, Princeton – Jr.

OL – Shawn Rouse, Cabell Midland – Sr.

U—Robert Shockey, Parkersburg South—Jr.

U – Gavin Lochow, Huntington – Sr. (Captain)

U – Brett Phillips, Wheeling Park – Sr.

K – Casey Stanley, Parkersburg – Jr.

Defense

DL—Rashad Reid, Martinsburg—Jr.

DL—Michael Lunsford, Cabell Midland—Jr.

DL—Kiyou Jackson, Huntington—Jr.

LB – Cody Shy, Spring Valley – Sr.

LB – Mondrell Dean, Hurricane – Sr (Captain)

LB—Gage Wright, Parkersburg South -. Jr

LB – Phil Reed, Bridgeport – Sr.

LB – Kam Shallis, Martinsburg – Sr.

DB – Spencer Powell, Jefferson – Sr.

DB – Jaeden Hammack, University – Sr.

DB—Zah Jackson, Huntington—Soph

U – Jameer Hunter, Martinsburg – Sr.

U—Bobby Powell, Morgantown—Jr.

U—Wayne Harris, Huntington—Jr.

P – Conor Fitzpatrick, John Marshall – Jr.

SECOND TEAM

Offense

QB – Grant Cochran, Princeton – Sr.

QB – Abe Fenwick, George Washington – Jr.

RB—Curtis Jones, Cabell Midland—Jr.

RB—Ian Cline, Greenbrier East—Jr.

RB – Matt Moore, Beckley – Sr.

WR – Ray Adames, Musselman – Sr. (Captain)

WR – Keegan Sack, George Washington – Soph.

OL – Seth Burke, Morgantown – Sr.

OL – Eli Stahara, Morgantown – Sr.

OL – EJ Hendricks, Martinsburg – Jr.

OL—Sam Boothe, Spring Valley—Jr.

OL – Tyree Fowlkes, Beckley, Sr.

U – Anthony Valentine, George Washington Jr.

U—Bayden Hartman, Musselman. Sr.

K—Johnny Aya-ay, Huntington. Jr.

Defense

DL—Charles DiSaia, Wheeling Park, Sr.

DL – Demetrius Gearheart, Parkersburg South, Sr.

DL—Donovan Garrett, Huntington, Sr.

DL – Aydin Fleming, Martinsburg, Jr.

LB – Jerimiah Jackson, Oak Hill, Sr.

LB – Turner Garretson, Parkersburg South, Jr.

LB—Erick Brothers Jr., Wheeling Park, Sr.

LB – Khamrin Proffitt, Princeton, Sr.

LB – Jordan Price, Huntington, Sr.

DB – Triston Walker, Parkersburg South, Jr.

DB – Keyshawn Robinson, Jefferson, Jr.

U—Murphy Clement, Martinsburg, Jr.

U—Ryan Hall, Bridgeport, Sr.

U – Lucas Rippitoe, Hurricane, Sr. (Captain)

P – Ethan Vargo-Thomas, Oak Hill, Sr.

Honorable Mention

Jaylen Abercrombie, Spring Valley; Gavin Adkins, Huntington; Maximus Anderson, Spring Mills; Isaiah Ayers, George Washington; Drew Banks, Lincoln County; Andrew Baria, Riverside; Charlie Brazier, Bridgeport; Noah Braham, University; Mason Brookman, Princeton; Drew Boczek, Morgantown; Aaron Clark, South Charleston; Jacob Coffield, John Marshall; Peyton Coulter, George Washington; Avonte Crawford, Huntington; Christian Conrad, Hurricane; Monquelle Davis, Greenbrier East; Noah Dotson, Greenbrier East; Buzz Dover, Martinsburg; Tyshawn Dues, Hurricane; Jacob Ellis, Hurricane; Eli Faircloth, Hedgesville; Savion Farmer, Buckhannon-Upshur; Austin Fleming, Parkersburg; Isaiah Fritts, Jefferson; Zion Grantham, Martinsburg; Tanner Griffith, Brooke; Declan Hall, Hedgesville; Laron Hall-Dues, Hurricane; Sha’lik Hampton, Capital; Ethan Harper, Preston; Hayden Hatfield, George Washington; Grant Hicks, Hampshire; Michael Hogan, Wheeling Park; Luke Hudson, University; Nycere Jacobs, Jefferson; Ethan Jackson, University; Caden Johnson, Hurricane; Will James, Wheeling Park; Brock Kehler, University; Ryan Kelley, Buckhannon-Upshur; Tylai Kimble, Woodrow Wilson; Xavier Kirk, Hedgesville; Isaiah Koontz, Lincoln County; Mari Lawton, South Charleston; Cannon Lewis, Cabell Midland; Kyrell Lewis, Spring Valley; Eli Littlejohn, St. Albans; Hank Martin, Morgantown; Ty Martin, Bridgeport; Klay Matthews, George Washington; Nolan Meelhlib, Jefferson; Lucas McCallister, Greenbrier East; Connor McCann, Spring Valley; Connor Mollohan, Woodrow Wilson; Kobe Moneypenny, Musselman; Heath Montgomery, Hurricane; Colleen Moore, Ripley; Virgil Myers, Ripley; Caleb Nutter, Morgantown; David Parsons, Parkersburg; Daron Parks, Hurricane; Kam Phillips, Hurricane; Dennis Pike, Musselman; Cole Porter, John Marshall; Brodee Rice, Princeton; Aidan Sparks, Bridgeport; Jacob Stevens, University; Michael Terrell, Riverside; Brent Terwillger, Martinsburg; Evan Tewell, Jefferson; Taylor Thomas, Bridgeport; Wiz Tye, Huntington; Tre Wahl, Spring Valley; Broderick Washington, Morgantown; Braydin Ward, Riverside; Adam Wilkerson, Riverside; Ryan Wolfe, Cabell Midland; Troy Woolaston, Musselman; Xerexess Yancey, Martinsburg