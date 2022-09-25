City View-Henrietta, Holliday-Bowie high school volleyball scores
FRIDAY’S RESULTS
DISTRICT 6-4A
Graham d. Mineral Wells, 25-18, 25-22, 25-22
Standouts – (G) Olga Morales 9 kills, 2 aces, 7 digs; Braylee Mayes 6 kills, 2 blocks, 3 aces; Emilee Gordy 3 kills, 3 blocks; Lillian Noble 7 kills, 2 blocks; Trinity Gregory 10 kills, 2 blocks; Georgia Martin 23 assists; Camden Thorne 13 assists; Peyton Dobbs 5 kills; Abby Osborn 4 digs; Miya Cantwell 6 digs.
Records – Graham 23-9, 1-0; Mineral Wells 18-9, 0-1.
JV – Graham d. Mineral Wells, 25-10, 25-27, 25-17
F – Graham d. Mineral Wells, 25-21, 25-19
DISTRICT 7-4A
Burkburnett d. Hirschi, 25-12, 25-11, 25-7
Standouts – (B) Allana Munoz-Price 2 kills, 5 aces, 5 digs; Brooke Boyd 3 kills, 8 assists, 11 aces; Faith Kirkpatrick 8 digs; Hannah Robinson 2 kills; Kamryn Myers 2 kills, 8 digs; Kennedy Smith 3 assists, 5 digs; Lainy Lewis 5 kills, 2 blocks; Marta Martinez 2 digs; Riviera Horne 3 kills.
Records – Burkburnett 11-18, 1-0; Hirschi 0-1 in district.
JV – Burkburnett Orange d. Hirschi, 25-14, 25-8; Burkburnett Black d. Hirschi, 25-14, 25-8
NON-DISTRICT
Nocona d. WFHS, 25-13, 25-22, 24-26, 25-19
Standouts – (W) Brooklyn Amador 27 digs; Jordan Connolly 13 kills, 21 digs; Ashlyn Lewis 10 kills; Kayla Alley 30 assists; (N) Megyn Meekins 6 aces, 11 kills, 20 assists; Skyler Smith 14 kills, 15 assists, 15 digs; Olivia Six 3 blocks; Kaygan Stone 12 digs.
Records – WFHS 11-24; Nocona 18-12.
WCS d. Prairie Valley, 25-7, 25-9, 25-12
Standouts – (W) Carsyn Findley 20 assists, 8 digs, 7 kills, 5 aces; Issie McClung 9 kills, 3 digs; Makaila Sanchez 6 digs, 2 aces; Mary Richie 5 kills, 5 digs.
Records – WCS 19-6-2.
SATURDAY’S RESULTS
DISTRICT 7-3A
Iowa Park d. Vernon, 25-17, 18-25, 25-14, 25-15
Standouts – (IP) Bella Dickens 14 kills; Gracie Justus 14 digs; Kyleigh Stewart 14 assists, 5 aces; (V) Key’Maria McBride 17 kills, 2 aces, 2 kills; Ashlee Villarreal 3 kills, 14 assists, 4 digs; Mari Johnson 3 kills, 2 blocks.
Records – Iowa Park 10-18, 2-3; Vernon 4-17, 1-5.
JV – Iowa Park d. Vernon, 25-12, 25-12
F – Iowa Park d. Venron, 25-8, 25-10
Holliday d. Bowie, 25-20, 25-20, 25-18
Standouts – (B) Ziba Robbins 3 kills; Olivia Gill 6 kills; BJ Mills 12 digs, 2 assists; Melanie Cantu 2 kills, 3 digs; Jojo Villareal 2 digs; Neely Price 9 kills, 10 assists, 7 digs; Gracie Duke 2 kills; Maddie Mandela 3 aces, 10 assists, 6 digs; (H) Addison Lindemann 18 kills; 4 digs; Katy Piper 8 kills, 2 blocks; Kenna Wood 8 kills; Belle Welch 34 assists, 9 digs; Braylie Womack 6 assists, 8 digs; Kelby Jones 10 digs, 2 aces; Allie Davis 9 digs, 2 aces.
Records – Bowie 16-11, 3-1; Holliday 31-2, 4-0.
JV – Holliday Red d. Bowie, 25-20, 25-12; Holliday White d. Bowie, 25-20, 25-17
City View d. Henrietta, 23-25, 21-25, 25-20, 25-23, 15-11
Standouts – (H) Trenitie Abila 13 digs; Kenzli Allen 31 kills, 17 digs; Kaitlyn Bryant 13 kills; Magee Fain 7 kills; Berkley Roberts 25 digs; Kylee Seward 6 kills; Jocelyn Turner 34 assists, 15 digs; Rylie Taylor 20 assists, 13 digs; (CV) Emarei Brandon 12 kills, 5 blocks 7 aces; Ayawna Whiteside 36 assists; Jalisa Luster 8 Kills 2 assists; Kenedee Pennington 7 kills; Chyree Pennington 3 kills; Kenzie Oeltje 4 kills.
Records – Henrietta 19-9, 3-2; City View 12-16, 3-2.
DISTRICT 7-2A
Quanah d. Archer City, 25-17, 25-20, 18-25, 17-25, 15-12
Standouts – (AC) Kadence Huffman 27 digs; Jill Liles 17 digs, 6 kills, 21 assists; Rebecca Taggart 21 digs, 6 kills; Abby Havens 8 kills.
Records – Quanah 1-0 in district; Archer City 4-25, 0-1.
Windthorst d. Olney, 25-14, 25-9, 25-9
Standouts – (W) Bree Kirk 5 kills; Annikah Frank 4 kills, 6 digs; Tara Tackett 11 kills, 7 digs, 4 blocks; Violet West 9 assists; Megg Lindley 15 assists; Rylee Wolf 7 kills, 5 digs.
Records – Windthorst 25-8, 1-0; Olney 0-1 in district.