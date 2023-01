CIF-SS girls soccer polls, Jan. 23 – Press Telegram

Support our high school sports coverage by becoming a digital subscriber. Subscribe now

This week’s CIF-SS high school girls soccer polls, released Monday, Jan. 23.

CIF-SS GIRLS SOCCER POLLS

(Selected by the CIF-SS Girls Soccer Committee)

DIVISION 1/2

1 Santiago/Corona

2 Santa Margarita

3 Huntington Beach

4 Villa Park

5 Temecula Valley

6 JSerra

7 Oaks Christian

8 San Juan Hills

9 Millikan

10 San Clemente

11 Redondo Union

12 Los Alamitos

13 Mater Dei

14 Mira Costa

15 Roosevelt

16 Notre Dame/Sherman Oaks

Others: Claremont, Citrus Valley, Etiwanda, Pacifica, Troy, Westlake

DIVISION 3

1 Bishop Amat

2 Ayala

3 Portola

4 Chaminade

5 Moorpark

6 Murrieta Valley

7 Mission Viejo

8 Corona del Mar

9 Upland

10 Esperanza

Others: La Habra, Peninsula, El Dorado, Marina

DIVISION 4

1 Temple City

2 Yucaipa

3 Cerritos

4 Marlborough

5 Ventura

6 El Rancho

7 Camarillo

8 Viewpoint

9 Don Lugo

10 Santa Clara

Others: None

DIVISION 5

1 Walnut

2 Crean Lutheran

3 Hemet

4 Calabasas

5 Fairmont Prep

6 Ontario Christian

7 St. Genevieve

8 Louisville

9 Costa Mesa

10 Rialto

Others: None

DIVISION 6

1 Xavier Prep

2 Crossroads

3 San Marino

4 Ramona

5 Anaheim

6 Academy/Academic Excellence

7 Brentwood

8 Geffen Academy at UCLA

9 Sierra Vista

T10 Schurr

T10 Leuzinger

Others: Estancia, Garey, Tustin

DIVISION 7

1 Gladstone

2 Shalhevet

3 Victor Valley

4 Santa Clarita Christian

5 Vasquez

6 Bell Gardens

7 El Monte

8 Magnolia

9 Santa Ana Valley

10 Santa Fe

Others: Animo Leadership, Cabrillo/Long Beach, La Quinta, St. Monica