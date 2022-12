CIF-SS boys soccer polls, Dec. 13—Orange County Register

Support our high school sports coverage by becoming a digital subscriber. Subscribe now

This week’s CIF-SS high school boys soccer polls, released Tuesday, Dec. 13

CIF-SS BOYS SOCCER POLLS

(Selected by the CIF-SS Boys Soccer Committee)

DIVISION 1/2

1 JSerra

2 Napkin

3 Mira Costa

4 Santa Ana Valley

5 Montclair

6 Valencia/Placentia

7 Godinez

8 Riverside Poly

9 Sunny Hills

10 Channel Islands

11 El Rancho

12 Cathedral

13 Pacifica/Oxnard

14 Montebello

15 Arlington

16 Citrus Hill

DIVISION 3

1 Sierra Vista

2 Carter

3 Crescenta Valley

4 Pasadena

5 Millikan

6 Quartz Hills

7 Oak Hills

8 El Dorado

9 Hart

10 Los Altos

DIVISION 4

1 Santiago/Garden Grove

2 Corona Del Mar

3 Bishop Amat

4 Great Oak

5 Ventura

6 Harvard Westlake

7 Garden Grove

8 Camarillo

9 Rialto

10 Gary

DIVISION 5

1 Coachella Valley

2 Schurr

3 Palm Desert

4 Buena Park

5 El Segundo

6 Animo Leadership

7 California

8 La Serna

9 Colton

10 Diamond Ranch

Others: Trabuco Hills, Crean Lutheran

DIVISION 6

1 Nogales

2 La Salle

3 Chaminade

4 Dunn

5 San Jacinto

6 El Monte

7 Temescal Canyon

8 Maranatha

9 San Gorgonio

10 Walnut

Others: Indian Springs, La Sierra

DIVISION 7

1 La Puente

2 Milken

3 Western Christian

4 Covina

5 Glenn

6 Tahquitz

7 Carpinteria

8 Nordhoff

9 Big Bear

10 Oxford Academy

Others: Whittier Christian, Wilson/HH, Banning