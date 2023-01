Le président de la Ligue nationale de handball accepted une Peine d’un an de Prison avec sursis et une mende de 2500 euros.

Bruno Martini, l’ancien goal keeper of the French handball team, Champion of the world and current president of the national league (LNH), accepted a sentence of twelve months in prison with a suspended sentence and a fine of 2,500 euros corruption de mineur et enregistrement d’images pédopornographiques, a indicé mercredi le Parquet de Paris, confirmant une information de Libération.

Cette sanction, homologuée mercredi en début d’après-midi par un judge du Tribunal judiciaire de Paris après une comparution sur reconnaissance préal de culpabilité (CRPC), comprend aussi 5 ans d’interdiction d’exercer une activité impliquant un contact avec des mineurs , a indicé à l’AFP l’avocat de M. Martini, Me Elie Dottelonde. «On essaie de le faire passer pour un monstre, mais le prosecutor, en proposant une CRPC, a montré qu’il estimait que M. Martini ne représentait pas un danger» ni qu’il serait «détraqué» a soirrein Me Dottelonde, remarquant qu’aucune obligation de soins n’avait été pronouncene.

Appelé à demissionner, Bruno Martini s’executé

La Ligue (LNH) avait indicé dans un Communiqué «qu’une eventuale condamnat condurairait de droit à une impossibility d’exercice de la fonction» de président. Mais, avant même l’issue judiciaire, ses dirientes avaient appelé, dans le même communiqué, Bruno Martini à une rapide demission, se disant prêts dans le cas contraire à «rendre Leur mandate pour entrainer l’organisation de nouvelles élections et la fin des fonctions du Président». Une demande acceptede par l’ancien joueur qui a demissionné de son Poste en fin d’après-midi. An Elective General Assembly is already scheduled for March 7 «comme le prévoient les statuts de l’institution», précis le communiqué. La Fédération française, qui a delegue à la LNH l’organisation et la management du handball professionnel masculin (championnat de 1re et 2e division), a appelé, dans un Communiqué séparé, Bruno Martini «à demissionner de l’ensemble de ses mandates au sein de la famille du handball».

Visé par une enquête depuis juin 2020 après la plainte d’un adolescent de 13 ans, Bruno Martini, 52 ans, a été interpellé lundi à Paris et placé en garde à vue, selon une source close du dossier, confirmant une information de franceinfo. Il a ensuite été déféré mardi, en vue de la CRPC. À ce stade, les enquêteurs n’ont pas eu connaissance d’autre victims, hormis l’adolescent de 13 ans, at-on ajouté de source proche du dossier. Au vu des photos du minor avec qui il été en contact sur Snapchat, «M. Martini ne pouvait pas savoir que le (plaintiff) avait moins de quinze ans», a affirmed son avocat.

Bruno Martini, a colossus of 1.97 m, was the goalkeeper of the Blues Champions of the world in 1995, the premier Titre majeur du hand français décroché par la bande déjantée des «barjots», lançant une ère dorée pour ce sport. De nouveau Champion du monde en 2001, sa Riche carrière de joueur l’a mené dans plus Grands Clubs français et européens, de l’OM-Vitrolles à Montpellier – avec qui il remporte la Ligue des Champions en 2003 – puis Paris. Il s’est ensuite tourné vers une carrière de dirigeant, occupant le Poste de manager général du Paris handball Durant plus de ten ans, y compris après son acquisition en 2012 par Qatar Sports Authority, déjà propriétaire du PSG. Il a quitté ce Poste début 2021. Dans la folée, il a rejoint l’une des plus Grosses équipes de Esport, la team Vitality, comme general manager, mais il renoncé à cette function en novembre dernier, dans la folée de son éléction à la presidencia de la LNH.

The leaders of French sport in the turmoil

L’enquête visant Bruno Martini est la dernière d’une longue suite d’ennuis judiciaires targeting des dirigentes du sport français. Among the most retentive, Bernard Laporte, the president of the Fédération française de rugby (FFR), was sentenced in first instance to two years in prison with a suspended sentence for having entered into a corruption pact with the business man et président du club de Montpellier, Mohed Altrad. Il a fait appel de ce jugement et s’est mis en retrait, sous la pression du Ministère des sports et du Comité d’éthique de la FFR. Il a de nouveau été placé en garde à vue Mardi dans une affaire de blanchiment de fraude fiscale aggravée, mais en est ressorti sans pursuit à ce stade. As for Noël Le Graët, the all powerful patron of the Fédération française de football (FFF), il est Visé par une enquête pour harcèlement moral et sexuel et a été constrained de se mettre en retrait lors d’un Comité Exécutif extraordinaire.