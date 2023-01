Boys basketball statistical leaders: Cornerstone Christian sophomore Quinn ‘Turtle’ Kwasniak Tops scoring charts

Scoring Games Total Average Quinn Kwasniak, Cornerstone Christian 11 327 29.7 John Peter Dragas, Madison 10 282 28.2 Nate Lurie, Beachwood 11 297 27.0 Rayquan Thompson, Solon 10 257 25.7 Luke Skaljac, Brecksville 11 273 24.8 Kenyon Giles, Rhodes 10 237 23.7 Kellon Smith, Shaker Heights 10 232 23.2 Solomon Callaghan, Wadsworth 9 197 21.9 Marcus Johnson, Garfield Heights 11 238 21.6 Aidan Fitzgerald, Lake Catholic 10 210 21.0 Cody Head, Lutheran East 11 231 21.0 Avery Young, Brookside 11 230 20.9 Ian Ioppolo, Mentor 10 209 20.9 Peyton Budrys-Rini, Lake Catholic 10 209 20.9 Dekota Johnson, Crestwood 11 228 20.7 Jayson Levis, Lutheran West 11 221 20.1 Jake Boynar, North Ridgeville 11 220 20.0 Brandon Rose, Gilmour 11 213 19.3 Mike Candow, Olmsted Falls 12 232 19.3 Matthew Biddell, Mentor 10 188 18.8 Adam Williams, Twinsburg 10 180 18.0 Maxx Bosley, Wadsworth 11 196 17.8 Nathan Borling, Columbia 9 160 17.8 Andrew Taggart, Riverside 7 124 17.7 Brady Rollyson, Green 11 195 17.7 Jad Suleiman, North Royalton 11 195 17.7 Austin Clay, Berea-Midpark 11 194 17.6 Nate Biggers, Cuyahoga Heights 10 176 17.6 Dorian Jones, Richmond Heights 12 223 17.5 Jacob Rehor, Fairview 10 175 17.5 Jayden Crutcher, Elyria 11 192 17.5 Ryan Walsh, Elyria 11 193 17.5 Kaden Davis, Tallmadge 10 174 17.4 Justin Wypasek, Strongsville 11 191 17.3 Justin Belcher, University School 11 189 17.2 Jesse McCulloch, Lutheran East 11 187 17.0 Nolan Waechter, Brookside 11 186 16.9 Derek Occhipinti, Westlake 11 184 16.7 Hosea Steele, Richmond Heights 12 201 16.7 Hunter Winston, Highland 10 166 16.6 Jonas Nichols, Archbishop Hoban 11 183 16.6 Colin Meany, Fairview 10 165 16.5 Ethan Faber, Chardon 8 130 16.5 Kevin Hamilton, St. Vincent-St. Mary 12 198 16.5 Miles Ciulla, North Olmsted 12 197 16.4 Ryan Runser, Midview 12 195 16.3 Shemarion Hardy, Cleveland Heights 12 195 16.3 Griffin Turay, North Ridgeville 10 162 16.2 Lance Hayes, St. Vincent-St. Mary 11 176 16.0 RJ Penny, Open Door 12 192 16.0 TJ Crumble, Lutheran East 11 176 16.0 Will Ostrowski, Westlake 11 176 16.0 Noah Page, Beachwood 11 175 15.9 Devyn Zahursky, Berea-Midpark 11 174 15.8 Anthony Januzzi, Open Door 12 184 15.3 Quinn Barnett, Brunswick 11 168 15.3 Tommy Morgan, Brunswick 11 168 15.3 Adisa Molton II, Gilmour 8 122 15.2 Grant Hartley, Keystone 11 167 15.2 Jakobi Laster, Glenville 8 120 15.0 Noah Chambers, Shaker Heights 10 147 15.0 Carter Armstrong, Cornerstone Christian 8 118 14.8 Domareyan Oliver, Glenville 10 148 14.8 Charlie Fox, Riverside 9 132 14.7 Maxx Dickinson, Brunswick 11 162 14.7 Chris Muntean, Revere 12 175 14.6 Colin Ginley, Elyria Catholic 10 146 14.6 Nate Sawyer, North Royalton 11 160 14.5 Kris Smith, Benedictine 14 185 14.2 Will Scott Jr., Archbishop Hoban 11 156 14.2 Caden Madigan, Wadsworth 11 155 14.1 Trey Drexler, Brunswick 8 113 14.1 Vincent Berardi, Columbia 9 127 14.1 Konner Rodick, Keystone 11 153 13.9 Thomas Niederst, Elyria Catholic 10 139 13.9 Tremaine Edwards, Benedictine 13 181 13.9 Brandon Bulatovich, Valley Forge 12 166 13.8 Herman Plas, Midview 12 166 13.8 Charlie Schweickert, Crestwood 11 150 13.6 Evan Cook, Valley Forge 12 163 13.6 Demarris Winters Jr., Richmond Heights 12 162 13.5 Ace Buckner, St. Ignatius 12 160 13.3 Da’ron Hill, Hawken 11 146 13.3 Julius Moon, Open Door 12 160 13.3 Nikola Bundalo, Green 7 93 13.3 DJ Niles, Cornerstone Christian 11 144 13.1 Jack Batten, Streetsboro 13 170 13.1 Omario Hopkins, Oberlin 11 144 13.1 Ricardo Johnson, Shaker Heights 10 128 13.0 Chase Garito, Brecksville 11 142 12.9 Quandell Wright, VASJ 11 142 12.9 Braylan McClardy, Cuyahoga Heights 10 128 12.8 Ty Hurst, Tallmadge 10 123 12.3 Will DeClerck, Rocky River 10 122 12.2 Austin Lee, Riverside 10 121 12.1 Owen Trzebuckowski, Berea-Midpark 11 133 12.1 Marcus Whitmore, Normandy 9 108 12.0 Ethan Nowak, University School 11 131 11.9 Cam Brown, Solon 10 118 11.8 Colin Kenneally, Elyria Catholic 10 117 11.7 Carson Gergye, Bay 7 81 11.6 Damon Friery, St. Ignatius 12 138 11.5 David Dettelbach, Hawken 11 126 11.5 Masyn Zahursky, Berea-Midpark 11 126 11.5 Taj Caver, Hawken 11 127 11.5 Andrew Chesterfield, Bay 8 90 11.3 Sammy Feather, Chardon 8 89 11.3 Baron Bania, Revere 12 134 11.2 Thomas Krilosky, Normandy 10 111 11.1 Carson Banks, Revere 11 121 11.0 Jaeden Lawson, Cleveland Heights 12 132 11.0 Luke Klanac, Medina 10 110 11.0 Isaac Thompson, Oberlin 12 129 10.8 Antwon Reynolds, Rhodes 10 107 10.7 Rayvelle Duncan, Cleveland Heights 11 118 10.7 Jake Elly, Riverside 10 106 10.6 James Kosmides, Chagrin Falls 10 106 10.6 Jonathan Diaz, University School 9 95 10.6 Lucas Perusek, St. Edward 8 85 10.6 Seth Negin, Madison 10 106 10.6 Tommie Benn, Garfield Heights 11 116 10.5 Matt Sensel, Berea-Midpark 11 114 10.4 Nick Quirino, Strongsville 11 114 10.4 Cameron Grant, St. Edward 8 82 10.3 Chris Walker, Oberlin 12 124 10.3 Danny Lavelle, St. Edward 8 82 10.3 Evan Alexy, Bay 8 82 10.3 Jeremy Wilson, Richmond Heights 12 124 10.3 Josh Byers, Strongsville 11 112 10.2 Collin Dixon, Tallmadge 8 81 10.1 Derek Fairley, Lutheran West 11 111 10.1 Noah Gerlica, Chardon 8 81 10.1 Augie Payne, Bay 8 80 10.0 Ethan Meier, Columbia 9 90 10.0 Jarrett Taylor, Green 11 110 10.0 Jyles Brandon, Garfield Heights 11 110 10.0

