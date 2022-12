Big Ten Football All-Conference Awards and Teams Revealed; multiple Spartans honored

Offense

ILLINOIS: Alex Pihlstrom, Isaiah Williams, Julian Pearl, Tommy DeVito;

IOWA: Kaleb Johnson, Luke Lachey;

MARYLAND: Corey Dyches, Jaelyn Duncan, Rakim Jarrett, Roman Hemby, Taulia Tagovailoa;

MICHIGAN: Karsen Barnhart, Luke Schoonmaker;

MICHIGAN STATE: JD Duplain, Jayden Reed, Nick Samac;

MINNESOTA: Aireontae Ersery, Brevyn Spann-Ford, Chuck Filiaga, Quinn Carroll;

NEBRASKA: Anthony Grant;

NORTHWESTERN: Evan Hull;

OHIO STATE: TreVeyon Henderson;

PENN STATE: Brenton Strange, Bryce Effner, Hunter Nourzad, Juice Scruggs, Kaytron Allen, Parker Washington, Sal Wormley, Sean Clifford;

PURDUE: Devin Mockobee, Gus Hartwig, Marcus Mbow, Spencer Holstege;

WISCONSIN: Chimere Dike, Jack Nelson, Joe Tippmann, Tanor Bortolini.

Defense

ILLINOIS: Gabe Jacas, Isaac Darkangelo, Kendall Smith, Seth Coleman, Tarique Barnes;

INDIANA: Aaron Casey, Cam Jones, Dasan McCullough, Tiawan Mullen;

IOWA: Kaevon Merriweather, Logan Lee, Noah Shannon;

MARYLAND: Ami Finau, Beau Brade, Deonte Banks, Jaishawn Barham, Jakorian Bennett;

MICHIGAN: Gemon Green, Jaylen Harrell, Kris Jenkins, Makari Paige, Mike Barrett, Mike Sainristil, Rod Moore;

MICHIGAN STATE: Jacob Slade, Simeon Barrow, Xavier Henderson;

MINNESOTA: Cody Lindenberg, Jordan Howden, Kyler Baugh,

Mariano Sori-Marin, Terell Smith, Thomas Rush;

NEBRASKA: Luke Reimer;

NORTHWESTERN: Cameron Mitchell;

OHIO STATE: Denzel Burke, Lathan Ransom, Steele Chambers, Tanner McCalister, Tyleik Williams;

PENN STATE: Adisa Isaac, Chop Robinson, Curtis Jacobs, Johnny Dixon;

PURDUE: Cam Allen, Cory Trice, Jack Sullivan, Jalen Graham, Lawrence Johnson;

RUTGERS: Aaron Lewis, Avery Young, Christian Braswell, Christian

Izien, Deion Jennings, Max Melton;

WISCONSIN: CJ Goetz, Jordan Turner, Keeanu Benton.

Special Teams

ILLINOIS: Caleb Griffin, Isaiah Williams;

INDIANA: Charles Campbell, James Evans;

MARYLAND: Chad Ryland, Colton Spangler;

MINNESOTA: Matthew Trickett;

OHIO STATE: Jesse Mirco;

PENN STATE: Jake Pinegar;

PURDUE: Charlie Jones;

RUTGERS: Aron Cruickshank;

WISCONSIN: Isaac Guerendo.

