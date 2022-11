Big 12 Soccer National Honors

The following Big 12 soccer players have earned national postseason recognition. Check back frequently for updates.

United Soccer Coaches All-Midwest Region

First Team

Jordan Brewster, West Virginia, Sr., F

Chaylyn Hubbard, TCU, Gr., D

EmJ Cox, Texas, So.,D

Grace Yochum, Oklahoma State, Sr., M

Gracie Brian, TCU, Sr., M

Lexi Missimo, Texas, So., M

Messiah Bright, TCU, Gr., F

Trinity Byars, Texas, So., F

Second Team

Hannah Anderson, Texas Tech, Sr., D

Olyvia Dowell, Oklahoma State, Sr., F

Third Team

Kayza Massey, West Virginia, Sr., GK

Ally Jackson, Oklahoma State, Gr., D

Rylan Childers, Kansas, Sr., M

Jilly Shimkin, Texas, So., M

AJ Rodriguez, West Virginia, Jr., M

Camryn Lancaster, TCU, So., F

Ashleigh Williams, Texas Tech, So., F