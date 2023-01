BEST 8 OF MEN’S HANDBALL 2022: Wanne, Hansen, Gotfridsson, Mem, Gomez, Fabregas, Vargas and Petrus

Share Tweet Share Share Email

Here are the complete results of the Handball-Planet.com WORLD HANDBALL PLAYER 2022 Contest powered by Nexe Grupa. There are two changes at BEST 8 in comparison with previous year. Gonzalo Perez de Vargas and Thiagus Petrus replaced Niklas Landin and Henrik Mollgaard.

Jim Gottfridsson is WORLD HANDBALL PLAYER 2022, and here are the other members of the WORLD HANDBALL BEST 8 in 2022:



WORLD LEFT WING 2022: Hampus Wanne (FC Barcelona – Sweden)

WORLD LEFT BACK 2022: Mikkel Hansen (PSG Handball – Denmark)

WORLD PLAYMAKER 2022: Jim Gottfridsson (SG Flensburg Handewitt– Sweden)

WORLD RIGHT BACK 2022: Dika Mem (Barcelona – France)

WORLD RIGHT WING 2022: Aleix Gomez (Barcelona – Spain)

WORLD LINE PLAYER 2022: Ludovic Fabregas (Barcelona – France)

WORLD GOALKEEPER 2022: Gonzalo Perez de Vargas (Barcelona – Spain)

WORLD DEFENSIVE PLAYER 2022: Thiagus Petrus (FC Barcelona – Brazil)

Six members of Barcelona, ​​one from SG Flensburg Handewitt and PSG Handball. Two Swedish players, Spanish and French, one each from Denmark and Brazil.

HP WORLD LEFT WING 2022:

Hampus Wanne (FC Barcelona – Sweden) 34 Milos Vujovic (Fuchse Berlin – Montenegro) 20 Dylan Nahi (Lomza Industria Kielce – France) 18 Bjarki Mar Elisson (Telekom Veszprem – Iceland) 13

HP WORLD LEFT BACK 2022:

Mikkel Hansen (Aalborg Handbold – Denmark) 41 Petar Nenadic (Telekom Veszprem – Serbia) 22 Sander Sagosen (THW Kiel -Norway) 15 Eric Johansson (THW Kiel – Sweden) 7

HP WORLD PLAYMAKER 2022:

Jim Gottfridsson (SG Flensburg Handewitt – Sweden) 58 Gisli Kristjansson (SC Magdeburg – Iceland) 20 Kentin Mahe (Telekom Veszprem – France) 14 Luc Steins (PSG Handball – Netherlands) 14

HP WORLD RIGHT BACK 2022:

1. Dika Mem (FC Barcelona – France) 42

2. Omar Ingi Magnusson (SC Magdeburg – Iceland) 23

3. Alex Dujshebaev (Lomza Industria Kielce – Spain) 23

4. Mathias Gidsel (Fuchse Berlin – Denmark) 18

HP WORLD RIGHT WING 2022:

Aleix Gomez Abello (FC Barcelona – Spain) 51 Arkadiusz Moryto (Lomza Industria Kielce – Poland) 19 Niklas Ekberg (THW Kiel – Sweden) 17 Blaz Janc (FC Barcelona – Slovenia) 5

HP WORLD GOALKEEPER 2022:

Gonzalo Perez de Vargas (FC Barcelona – Spain) 34 Niklas Landin (THW Kiel – Denmark) 32 Andreas Wolff (Lomza Industria Kielce – Germany) 12 Andreas Palicka (PSG Handball – Sweden) 8



HP WORLD LINE PLAYER 2022:

Ludovic Fabregas (FC Barcelona – France) 33 Artsem Karalek (Lomza Industria Kielce – Belarus) 26 Johannes Golla (SG Flensburg Handewitt – Germany) 22 Kamil Syprzak (PSG Handball – Poland) 13

HP WORLD DEFENSIVE PLAYER 2021:

Thiagus Petrus (FC Barcelona – Brazil) 27 Hendrik Pekeler (THW Kiel – Germany) 21

Henrik Mollgaard (Aalborg Handbold – Denmark) 17

Oscar Bergendahl (Erlangen – Sweden) 11