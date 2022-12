BERLIN+PARIS! SC Magdeburg show high-class!

Share Tweet Share Share Email



After Berlin, SC Magdeburg made a big win in Paris! The German Champions obviously can offer TOP performance even in the situation that they are playing in the two most difficult competitions – Bundesliga and EHF Champions League.

Elverum – Szeged 32-34 (14-19)

Elverum: Patrick Anderson 7, Tobias Grøndahl 6, Kassem Awad 4, Uros Borzas 4, Daniel Blomgren 3, Orri Þorkelsson 2, Endre Langaas 2, Sindre Heldal 2, Benjamin Berg 1, Kasper Thorsen 1.

Szeged: Mario Sostaric 6, Sebastian Frimmel 6, Kent Tonnesen 5, Richard Bodo 5, Miguel Martins 4, Bence Banhidi 4, Deam Bombac 3, Imanol Garciandia 1.

PSG – Magdeburg 33-37 (19-15)

Paris Saint-Germain: Magdeburg: Dainis Kristopans 7, Kamil Syprzak 5, Nikola Karabatic 4, Elohim Prandi 4, Ferran Sole 4, Mathieu Grebille 4, Leo Plantin 2, David Balaguer 2, Gautier Loredon 1.

Magdeburg: Omar Magnusson 12, Gisli Kristjansson 9, Matthias Musche 5, Michael Damgaard 3, Daniel Pettersson 2, Magnus Saugstrup 2, Christian O´Sullivan 2, Kay Smits 1.

GOG – Porto 34-33 (15-13)

GOG : Morten Olsen 10, Emil Madsen 8, Simon Pytlick 6, Lukas Jørgensen 5, Nejc Cehte 2, Jerry Tollbring 2, Lauritz Leger 1.

Postage: Leonel Fernandes 6, Jakob Mikkelsen 5, Pedro Cruz 5, Victor Iturriza 3, Daymaro Salina 3, Antonio Areia 3, Rui Silva 2, Nikolaj Læsø Christensen 2, Fabia Magalhaes 2, Miguel Alves 1, Andre Sousa 1.

STANDINGS:

# GROUP A MP W D L G PTS 1. Paris SG 10 8 0 2 357:322 16 2. Telekom Veszprem 9 7 1 1 290:262 15 3. SC Magdeburg 10 6 2 2 332:311 14 4. Din. Bucharest 9 4 2 3 273:272 10 5. GOG 10 4 1 5 331:335 9 6. PPD Zagreb 9 2 2 5 250:269 6 7. Wisla Plock 9 2 1 6 245:268 5 8. Porto 10 0 1 9 290:329 1

GROUP B:

# GROUP B MP W D L G PTS 1. Barcelona 9 8 1 0 312:258 17 2. Lomza Kielce 9 8 0 1 303:277 16 3. Nantes 9 6 0 3 314:285 12 4. Language 9 3 2 4 300:296 8 5. Szeged 10 4 0 6 310:323 8 6. Aalborg 9 3 1 5 293:293 7 7. Celje 9 2 0 7 267:307 4 8. Elverum 10 1 0 9 282:342 2