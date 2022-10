Barcelona set a new negative record for Aalborg

Share Tweet Share Share Email



FC Barcelona set the new negative record in the history of Aalborg Handbold’s appearance at the EHF Champions League. With 39 goals in Aalborg (record was 36), Barcelona showed that defeat against SC Magdeburg at IHF Super Globe 2022 final didn’t distract the players and the staff…

Aalborg Håndbold – Barcelona 33-39 (19-19)

Aalborg Håndbold: Lukas Sandell 8, Kristian Bjørnsen 5, Jesper Nielsen 4, Mads Hoxer Hangaard 3, Aron Palmarsson 3, Mikkel Hansen 3, Felix Claar 3, Sebastian Barthold 2, Benjamin Jakobsen 1, Rene Antonsen 1.

Barcelona : Aleix Gomez 11, Dika Mem 8, Aitor Arino 4, Timothey N’guessan 4, Luis Frade 3, Hampus Wanne 2, Luka Cindric 2, Ludovic Fabregas 2, Haniel Langaro 1, Thiagus Goncalves 1, Blaz Janc 1.

Dinamo Bucharest – PSG 29-36 (16-22)

Dinamo Bucharest: Andrii Akimenko 8, Ali Zeinelabedin 5, Ante Kuduz 4, Stanislav Kasparek 3, Alex Pascual 2, Viachaslau Bokhan 2, Mohamed Mamdouh 2, Lazar Kukic 1, Joao Francisco 1, Eduardo Gurbindo 1.

Paris Saint-Germain: Elohim Prandi 9, Kamil Syprzak 6, Dainis Palicka 5, Luc Steins 4, Henrik Toft 3, Nikola Karabatic 3, Mathieu Grebille 2, David Balaguer 1, Luka Karabatic 1, Adama Keis 1.

PPD Zagreb – Wisla Plock 26-26 (14-15)

PPD Zagreb: Timur Dibirov 6, Karpo Sirotic 4, Vlado Matanovic 4, Davor Cavar 3, Zeljko Musa 2, Aleks Kavcic 2, Csaba Leimeter 2, Nikola Grahovac 1, Milos Kos 1, Stefan Dodic 1.

Wisla Plock: Abel Serdio 6, Lovro Mihic 5, Sergei Kosorotov 4, Gonzalo Perez 4, Michal Daszek 2, Tin Lucin 2, Tomas Piroch 1, Kosuke Yasuhira 1, Przemyslaw Krajewski 1.

Szeged – Elverum 30-23 (16-10)

Szeged: Kent Tonnesen 6, Miklos Rosta 6, Alexander Christoffersen 4, Miguel Martins 3, Dean Bombac 3, Mario Sostaric 3, Borut Mackovsek 2, Zoltan Szita 1, Mirko Alilovic 1, Imanol Garciandia 1.

Elverum: Daniel Blomgren 4, Sindre Heldal 3, Benjamin Berg 3, Uros Borzas 3, Tobias Grøndahl 2, Endre Langaas 2, Orri Þorkelsson 1, Christopher Hedberg 1, Kasper Thorsen 1, Patrick Anderson 1, Niclas Fingren 1, Kassem Awad 1.

Mandatory Credit © Jozo Cabraja / collective