Barca beat Kielce at “Final 2022 replay” – Szeged defeated in Nantes

In the replay of the EHF Champions League Final 2022, Barcelona beat Kielce 32:28. The team of Antonio Carlos Ortega looks even stronger than in the previous season at the start of the new one reinforced by the fantastic performance of Danish goalkeeper Emil Nielsen.

32 – Barça: Nielsen (Pérez de Vargas); Wanne (3), N’Guessan (4), Aleix Gómez (5, 3p) Thiagus Petrus, Fabregas (6), Mem (5); Carlsbogard, Janc (1), Cindric (3), Richardson (3), Frade (1), Langaro (1), Ariño.

28 – Kielce: Wolff (Kornecki); Kounkoud (2), Sicko (4), Karacic (3, 2p) , Alex Dujshebaev (5), Karalek (2) , Nahi (1) ; Sánchez-Migallón (1), Olejniczak, Tournat, Moryto (6, 2p) , Daniel Dujshebaev (3), Remili (1), Tharstarson .

Pick Szeged have lost another match, this time in Nantes against the domestic team 35:30.

Nantes – Szeged 35-30 (17-15)

Nantes : Valero Rivera 10, Linus Persson 4, Ruben Marchan 3, Thibaud Briet 3, Aymeric Minne 3, Baptiste Damatrin 3, Kauldi Odriozola 3, Alexander Shkurinskiy 2, Jorge Maqueda 2, Jeremy Toto 2.

Szeged: Bogdan Radivojevic 9, Kent Tonnesen 6, Richard Bodo 5, Mario Sostaric 3, Bence Banhidi 3, Miguel Martins 2, Sebastian Frimmel 1, Imanol Garciandia 1.

Magdeburg – PPD Zagreb 35-25 (17-12)

Magdeburg: Tim Hornke 11, Philipp Weber 4, Matthias Musche 4, Gisli Kristjansson 3, Michael Damgaard 3, Omar Magnusson 2, Lucas Meister 2, Magnus Saugstrup Jensen 2, Christian O´Sullivan 2, Marko Bezjak 1, Kay Smits 1.

PPD Zagreb: Csaba Leimeter 5, Edin Klis 3, Zeljko Musa 3, Karpo Sirotic 3, Ivan Cupic 2, Davor Cavar 2, Nikola Grahovac 2, Aleks Kavcic 2, Paolo Kraljevic 1, Timur Dibirov 1, Stefan Dodic 1.