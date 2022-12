Area all-league volleyball teams – The Kansan

Ark Valley-Chisholm Trail League Division I First team Addy Foster, jr., Derby Jillian Gregory, so., Maize South Maliyah Johnson, sr., Hutchinson Abby Koontz, jr., Newton Josie McLean, sr., Hutchinson Gracie Morrow, jr. ., Maize South Camdyn Stucky, jr., Maize South Second team Sydney Anderes, sr., Salina South Karsyn Fraser-Slothower, sr., Maize Aliyah Green, so., Hutchinson Tegan Livesay, sr., Newton Avery Lowe, sr. , Maize South Emma Rains, jr., Newton Mya Thompson, sr., Hutchinson Honorable mention Olivia Antonowich, sr., Newton Jordyn Bird, jr., Maize Lauren Boothe, sr., Derby Lauren Harris, sr., Salina South Gracie Kaumeyer , sr., Maize Avery Kelley, jr., Derby Taryn Kondo, sr., Campus Carly Koster, jr., Maize South Kaylee Lively, sr., Maize Makenzie O’Bryan, sr., Campus Grace Posch, so., Hutchinson Maggie Salsbury, sr., Maize Jenna Sokoli, jr., Maize South Rachel Tomac, jr., Hutchinson Elena Vanderweg, jr., Newton Lily Waters, so., Derby Brookelyn Webb, Salina South Player of the year ar – Maliyah Johnson, Hutchinson Coach of the year – Maria Aikins, Hutchinson Heart of America League First team Suttyn Harris, fr., Inman Grace Hett, jr., Marion Leah Mullins, sr., Berean Academy Kalyn Sampson, fr., Sedgwick Talya Sampson, jr., Sedgwick Keala Wilson, sr., Ell-Saline Kambrey Woods, jr., Inman Second team Kolbie Bartlett, jr., Bennington Callie Burkholder, sr., Marion Emily Durst, sr., Moundridge Liana McMonigle, sr. ., Sedgwick Chloe Schmidt, jr., Inman Logan Stucky, jr., Sedgwick Alexa Timken, sr., Berean Academy Honorable mention Aubree Durst, sr., Moundridge Addie Fitch, sr., Sedgwick Lily Gray, so., Sterling Brin Hecker , jr., Ell-Saline Eva Hilgenfeld, jr., Remington Karolyn McConnaughy, sr., Hutchinson Trinity Kaleigh O’Brien, sr., Remington Wheat State League First team Kacie Acres, sr., Rural Vista Olivia Carlson, so., Center Alaina Eck, jr., Little River Trinity Espinoza, fr., Canton- Galva Jaicee Griffin, jr., Goessel Ryland Hawkinson, sr., Elyria Christian Lesl yn Kremeier, so., Herington Aubrey Olander, jr., Little River Ashley Rosfeld, sr., Goessel Ashley Stephenson, jr., Little River Brooklyn Wuest, so., Goessel Honorable mention Elise Baier, jr., Solomon Chenzi DeBaere, so. ., Little River Kate Ellwood, jr., Little River Lili Espinoza, sr., Canton- Galva Havana Olander, fr., Little River Abby Worrell, sr., Rural Vista Coach of the year – Kim Rolfs, Little River Heart of the Plains League First team Kierstin Adams, jr., Norwich Kady Anschutz, sr., Pratt-Skyline Allie Blurton, sr., Attica Yesenia Espinosa, sr., Fairfield Emma Hendrickson, sr., Pretty Prairie Randi Hoffman, sr., Pratt- Skyline Kaylee Kauffman, sr., Hutchinson Central Christian Shelby Ryan, sr., Burrton Haley Sheetz, sr., Norwich Sidney Swingle, sr., Attica Chloe Traffas, so., Attica Bailey Young, sr., Pretty Prairie Honorable mention Kory Anschutz , so., Pratt-Skyline Belle Barnett, so., Hutchinson Central Christian Emerie Boman, sr., Hutchinson Central Christian Copper Collins, sr., Pretty Prairie Autumn Drake, jr., South Barber Trinity Kruse, sr., Pretty Prairie Brooklyn Richardson, sr., Stafford Taylor Schultz, jr., Cunningham .

