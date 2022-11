All-conference volleyball teams

Here are the all-conference teams and final standings for the CMAC, Tri-County and Show-Me conferences:

CMAC

FINAL STANDINGS

Conference Overall

Team Record Record

1. Helias 6-0 29-7-3

2. Rock Bridge 5-1 26-6

3. Jefferson City 4-2 19-11-2

4. Hickman 3-3 18-12-5

5. Battle 2-4 13-8

6. Capital City 1-5 22-13-1

7. Sedalia Smith-Cotton 0-6 7-17-3

PLAYER OF THE YEAR

Ella Swindle, Sr. Rock Bridge

CO-OFFENSIVE PLAYERS OF THE YEAR

Lily Dudley, Sr. Rock Bridge

Chapel Dobbs, Sr. Helias

DEFENSIVE PLAYER OF THE YEAR

Izzy Herrbold, Jr. Helias

COACH OF THE YEAR

David Harris Helias

ALL-CONFERENCE TEAMS

First Team

Ella Swindle, Sr. Rock Bridge

Lily Dudley, Sr. Rock Bridge

Chapel Dobbs, Sr. Helias

Hannah Linthacum, sr. Jefferson City

Landrey VanOverschelde, sr. Helias

Jordyn Butler, sr. Battle

Izzy Herrbold, Jr. Helias

Second Team

Kyra Thomas, Sr. Rock Bridge

Kyndra Collier, Jr. Hickman

Ava Meinhardt, sr. Capital City

Hannah Vogt, Jr. Jefferson City

Kaylen Rush, sr. Rock Bridge

Maddie Mitchell, soph. Jefferson City

Isabelle Lyles, Sr. Sedalia Smith-Cotton

Janaya Weitkempker, soph. Battle

Tri-County Conference

FINAL STANDINGS

Conference Overall

Team Record Record

1. Blair Oaks 7-0 33-3-1

2. California 6-1 31-3-1

3. Eldon 5-2 24-15-2

4. (road) School of the Osage 3-4 11-13-2

4. (road) Versailles 3-4 21-13-1

6. (road) Southern Boone 2-5 9-16-5

6. (road) Boonville 2-5 8-13-2

8. Hallsville 0-7 12-19-4

MOST OUTSTANDING PLAYER

Autumn Bax, jr. Blair Oaks

COACH OF THE YEAR

Megan Dister Blair Oaks

ALL-CONFERENCE TEAMS

First Team

Autumn Bax, jr. Blair Oaks

Isabella Kincaid, Jr. California

Bailey Braun, Jr. Blair Oaks

Kylee Richey, soph. Versailles

Jaci Mueller, Jr. Eldon

Lauren Friedrich, sr. California

Libby Juergensmeyer, Jr. Blair Oaks

Second Team

Emma Whitson, Sr. California

Haley Henderson, sr. Eldon

Madison Smith, sr. Boonville

Anna Wekenborg, sr. Blair Oaks

Taylor Germann, soph. Southern Boone

Alison Steen, Jr. School of the Osage

Makenzie Sorrels, sr. Hallsville

Honorable Mention

Maycee Edgar, Jr. Versailles

Tayla Prenger, sr. Blair Oaks

Abby Trachsel, sr. California

Sydney Halderman, Jr. Eldon

Macie Trimble, Jr. California

Lauren Bartlett, Jr. School of the Osage

Show-Me Conference

FINAL STANDINGS

Conference Overall

Team Record Record

1. Eugene 5-0 24-7

2. Fatima 4-1 11-18-4

3. Linn 3-2 17-13

4. Russellville 2-3 16-10-1

5. Chamois 1-4 6-22

6. New Bloomfield 0-5 1-11

MOST VALUABLE PLAYER

Vivian Bax, soph. Fatima

ALL-CONFERENCE TEAMS

First Team

Vivian Bax, soph. Fatima

Shae Engelbrecht, sr. Eugene

Lexie Plochberger, Jr. Russellville

Samantha Bax, sr. Fatima

Kynsie Engelbrecht, sr. Eugene

Ella Volkart, Jr. Russellville

Ava Schmoeger, sr. Eugene

Second Team

Olivia Kleffner, sr. Fatima

Riley Jaegers, sr. Linn

Vivien Baker, soph. Linn

Madeline Gerloff, Jr. Chamois

Eliza Nilges Sr. Fatima

Jaiden Dickey, sr. Eugene

Honorable Mention

Hallee Stewart, Jr. Russellville

Jaden Jenkins, fr. Russellville

Kate Oligschlaeger, soph. Russellville

Addyson Werdehausen, fr. New Bloomfield

Alyssa Kempker, sr. Eugene