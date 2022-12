4A NPSL all-league football 2022: Kentridge’s Dorian Thomas voted player of the year

Here are the 4A NPSL first team, second team and Honorable mention selections for the 2022 football season, as voted on by the coaches:

Player of the year: Dorian Thomas, Kentridge, sr.

Offensive player of the year: Mason Hayes, Kennedy Catholic, sr.

Defensive player of the year: Xe’ree Alexander, Kennedy Catholic, sr.

All-purpose player of the year: Andre Jordan, Federal Way, sr.

Defensive back of the year: Rahshawn Clark, Federal Way, jr.

Offensive lineman of the year: Micah Banuelos, Kennedy Catholic, sr.

Defensive lineman of the year: Jase Martinez, Mount Rainier, sr.

Coach of the year: Sheldon Cross, Kennedy Catholic

Assistant coaches of the year: Maui Borden, Kennedy Catholic; Beckett Cordes, Federal Way; Justin Martinez, Mount Rainier

FIRST TEAM OFFENSE

QB — Jay O’Neill, Federal Way, sr.

RB — Antoine Lee, Kentwood, soph.

RB — Dev’Evon Chaney-Cooper, Mount Rainier, sr.

WR — Andre Jordan, Federal Way, sr.

WR — Kage Repenn, Tahoma, jr.

WR — Mason Moriarty, Kennedy Catholic, jr.

WR — Jaylon Jenkins, Federal Way, sr.

TE — Palamveer Dhaliwal, Kentwood, sr.

OL — Zekiel Seumalo, Kentwood, sr.

OL — Makaio Edwards, Federal Way, sr.

OL — Lawrence Toilolo, Decatur, sr.

OL — Ish Taliauli, Kennedy Catholic, sr.

OL — Gabe Paea, Federal Way, sr.

OL — Madox Meneses, Kennedy Catholic, soph.

FIRST TEAM DEFENSE

DL — Ish Taliauli, Kennedy Catholic, sr.

DL — Matt McCrummen, Tahoma, sr.

DL — Micah Banuelos, Kennedy Catholic, sr.

DL — Tylin Jackson, Federal Way, sr.

LB — Jabez Tuaoa, Kentwood, jr.

LB — Makai Piper, Federal Way, sr.

LB — Daniel Faasao, Mount Rainier, jr.

LB — Isaia Tagaloa, Decatur, jr.

LB — Shane McConville, Kennedy Catholic, sr.

DB — Andre Jordan, Federal Way, sr.

DB — Josiah Paaga, Kennedy Catholic, soph.

DB — Kendrick Turner, Kentridge, sr.

DB — Roman Hutchinson, Kentwood, sr.

DB — Kage Repenn, Tahoma, jr.

FIRST TEAM SPECIAL TEAMS

K — Owen Peterson, Mount Rainier, sr.

P — Mason Hayes, Kennedy Catholic, sr.

SECOND TEAM OFFENSE

QB — Devon Forehand, Kennedy Catholic, soph.

RB — Deon Van, Federal Way, soph.

RB — Nehemiah Washington, Decatur, soph.

RB — Xe’ree Alexander, Kennedy Catholic, sr.

WR — Reagan Bingonda, Mount Rainier, sr.

WR — Kendrick Turner, Kentridge, sr.

WR — Isaac Syph, Kennedy Catholic, jr.

WR — Rahshawn Clark, Federal Way, jr.

TE — Julius Walker, Kentridge, sr.

OL — Willie Leanna, Kentridge, soph.

OL — Cole Goodenow, Tahoma, jr.

OL — Jase Martinez, Mount Rainier, sr.

OL — Zeke Taliauli, Kennedy Catholic, soph.

OL — Zach McFarlane, Kennedy Catholic, sr.

SECOND TEAM DEFENSE

DL — Makaio Edwards, Federal Way, sr.

DL — Zeke Taliauli, Kennedy Catholic, soph.

DL — Moe Muga Muga, Mount Rainier, sr.

DL — Baylor Black, Tahoma, sr.

LB — Treyson Ikeomu, Tahoma, sr.

LB — Tanner Rustad, Tahoma, sr.

LB — Thomas Bevilacqua, Kennedy Catholic, jr.

DB — Maddox Davidson, Tahoma, jr.

DB — Dorian Thomas, Kentridge, sr.

DB — Dante Saladino, Kennedy Catholic, fr.

DB — Zamarie Tellez, Federal Way, fr.

SECOND TEAM SPECIAL TEAMS

K — Cadence Reas, Federal Way, jr. P — Chance Steadman, Decatur, jr.

HONORABLE MENTION OFFENSE

QB — Tanner Crawford, Tahoma, sr.

RB — Jabez Tuaoa, Kentwood, jr.; Zach Schell, Kennedy Catholic, jr.

WR — Cole McIntyre, Tahoma, sr.; Mykah Piper, Federal Way, sr.; Eli Guyl, Tahoma, sr.

TE — Malaki Davis, Federal Way, soph.

OL — Caleb Cabrera, Mount Rainier, sr.; Sione Takai, Federal Way, sr.

HONORABLE MENTION DEFENSE

DL — Zekiel Seumalo, Kentwood, sr.; Gabe Mose, Mount Rainier, sr.; Taeron Clay, Decatur, soph.; Angelo Wilson, Kentridge, jr. LB — Carl Maiava, Mount Rainier, sr.; Nate Ketter, Tahoma, jr.; Mike Havili, Decatur, fr.; Emory Steward, Federal Way, sr. DB — Nathaniel Barnes, Kennedy Catholic, sr.; Jasonni Prum, Decatur, fr.; Jordan Ann, Kentwood, sr.

(4A NPSL all-league team formatted by The News Tribune)