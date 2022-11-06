48 teams are left in WV high school football
HUNTINGTON, W.Va. (WSAZ) – It took less than a day for the computer rankings to set the top 16 teams left in all three classes from West Virginia high school football. The WVSSAC released those programs who qualified for the Playoffs Saturday evening. We will find out Sunday afternoon when and where these games will be played. Here’s the full list of Class AAA, AA and A.
Class AAA
1 PARKERSBURG SOUTH
2 HUNTINGTON
3 MARTINSBURG
4 HURRICANE
5 GEORGE WASHINGTON
6 BRIDGEPORT SENIOR HIGH SCHOOL
7 SPRING VALLEY
8 MUSSELMAN
9 WHEELING PARK
10 JEFFERSON
11 CABELL MIDLAND
12 PRINCETON SENIOR
13 UNIVERSITY
14 MORGANTOWN
15 WOODROW WILSON
16 HEDGESVILLE SENIOR HIGH SCHOOL
CLASS AA
1 WINFIELD
2 INDEPENDENCE SENIOR
3 ROANE COUNTY
4 SCOTT
5 FRANKFURT
6 NORTH MARION
7 FAIRMONT SENIOR HIGH SCHOOL
8 CLAY COUNTY HIGH SCHOOL
9 HERBERT HOOVER
10 CHAPMANVILLE REGIONAL HIGH SCHOOL
11 LINCOLN
12 NICHOLAS COUNTY8.17303661536021
13 EAST FAIRMONT
14 WEIR
15 BLUEFIELD
16 LOGAN
CLASS A
1 JAMES MONROE *MONARCHS WON THE TIE-BREAKER*
1 WILLIAMSTOWN
3 CAMERON
4 WAHAMA SENIOR/MIDDLE SCHOOL
5 WHEELING CENTRAL CATHOLIC
6 VAN SENIOR/MIDDLE SCHOOL
7 TUCKER COUNTY
8 GREENBRIER WEST
9 SOUTH HARRISON
10 EAST HARDY
11 DODDRIDGE COUNTY
12 MAN HIGH SCHOOL
13 ST. MARY
14 TYLER CONSOLIDATED
15 CLAY BATTLE
16 PETERSBURG
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