2A SPSL all-league football 2022: Enumclaw RB Emmit Otero is league’s MVP

Here are the 2A SPSL first and second team selections for the 2022 football season, as voted on by the coaches:

MVP: Emmit Otero, Enumclaw, sr.

Offensive player of the year: Beau Fualaau, Fife, sr.; Jaycion Cain, Steilacoom, jr.

Defensive player of the year: Austin Paulson, Enumclaw, sr.

Offensive lineman of the year: Zeke Luchi, Enumclaw, sr.

Defensive lineman of the year: Keanu Lafaele, Enumclaw, sr.

Special teams player of the year: Treyvon Silva, Franklin Pierce, sr.

Coach of the year: Mark Gunderson, Enumclaw

Sportsmanship: Clover Park

FIRST TEAM OFFENSE

QB — Luke Elliott, Washington, sr.

RB — Zach Robertson, Fife, jr.

RB — Unterrio Latin-Henley, Washington, jr.

WR — Zakai Abdullah, Clover Park, jr.

WR — Jaydus Green, Steilacoom, jr.

WR — Breydan Fisher, Washington, sr.

FB — Seamus Twohey, Enumclaw, soph.

TE — Jacob Rennaker, White River, jr.

ATH — Keshawn Lewis, Foss, sr.

OL — Zaidan Fejeran, Clover Park, jr.

OL — Ryan Fehr, Enumclaw, jr.

OL — Kyle Lefebvre, Fife, sr.

OL — Derryck Wallace, Franklin Pierce, sr.

OL — Matt Lefeau, Washington, sr.

FIRST TEAM DEFENSE

DL — Fernando Reyes, Enumclaw, soph.

DL — Dawan Johnson, Franklin Pierce, jr.

DL — Michael Berry, Orting, jr.

DL — Felix Kiama, Washington, sr.

LB — Isaiah Williams, Clover Park, jr.

LB — Beau Fualaau, Fife, sr.

LB — Deidrick McCrayton, Steilacoom, jr.

LB — Kene Tuivaiave, Washington, jr.

DB — Bo Dods, Enumclaw, sr.

DB — Justin Munoz, Fife, sr.

DB — Tony Olione-Silva, Franklin Pierce, jr.

DB — Rai Elliott, Washington, sr.

FIRST TEAM SPECIAL TEAMS

K — Noah Seabrands, Enumclaw, sr.

P — Joel Garcia, Fife, sr. LS — Karson Holt, Enumclaw, jr.

LS — Brandon Racz, Fife, sr.

LS — Travis Karren, Orting, jr.

SECOND TEAM OFFENSE

QB — Gunnar Trachte, Enumclaw, jr.

RB — Louis Chevalier, Enumclaw, soph.

RB — Gavin Schneider, Fife, jr.

RB — CJ Goode, Franklin Pierce, jr.

RB — Carson McCall, Orting, fr.

WR — Austin Paulson, Enumclaw, sr.

WR — Tyler Kern, Fife, sr.

WR — Vincent Foster, Steilacoom, jr.

FB — Whyatt Phelan, Orting, jr.

TE — Brandon Racz, Fife, sr.

OL — Tyler Merz, Enumclaw, sr.

OL — Elgen Faraimo, Fife, sr.

OL — Lane Thomas, Orting, jr.

OL — Felix Kiama, Washington, sr.

OL — Tauga Aiono, Washington, jr.

SECOND TEAM DEFENSE

DL — Elisha Taimanini, Clover Park, soph.

DL — Shea Sherman, Fife, jr.

DL — Christian Polo, Fife, sr.

DL — Corey Randall, Washington, soph.

SECOND TEAM SPECIAL TEAMS

K — Jaxson Bowen, Washington, sr.

(2A SPSL all-league team formatted by The News Tribune)