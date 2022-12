2A EvCo all-league football 2022: WF West lineman Daniel Matagi is MVP

Here are the 2A EvCo first, second team and Honorable mention selections for the 2022 football season, as voted on by the coaches:

MVP: Daniel Matagi, WF West, sr.

Offensive MVP: Gavin Fugate, WF West, sr.

Defensive MVP: Jeremy Hafoka, Tumwater, sr.

Coaching staff: WF West

FIRST TEAM OFFENSE

QB — Mason Goos, Shelton, sr.

RB — Carlos Matheney, Tumwater, sr.

RB — Brad Eleton, Shelton, sr.

RB — Johnnie Stallings, Black Hills, sr.

OL — William Buzzard, WF West, sr.

OL — Owen Gillespie, Rochester, sr.

OL — Logan West, Shelton, sr.

OL — Landon Roy, Tumwater, soph.

OL — JaBron Brooks, Aberdeen, jr.

OL — Landon Hirte, WF West, sr.

TE — Max Mboob, Rochester, sr.

TE — Brad Tiller, Shelton, sr.

WR — Gage Brumfield, WF West, soph.

WR — Gave Menefee, Shelton, jr.

WR — Evan Stajduhar, WF West, sr.

FIRST TEAM SPECIAL TEAMS

K — Cody Pennington, WF West, sr.

P — Brendon Keizur-Shelton, sr.

FIRST TEAM DEFENSE

DL — William Buzzard, WF West, sr.

DL — Alex Hatch, Tumwater, jr.

DL — JaBron Brooks, Aberdeen, jr.

DL — Blaze Andrews, Shelton, sr.

DL — Andrew Penland, WF West, jr.

LB — Blake Ely, WF West, sr.

LB — Beckett Wall, Tumwater, soph.

LB — Evan Stajduhar, WF West, sr.

LB—Hunter Leth, Shelton, soph.

DB — Gavin Fugate, WF West, sr.

DB — Brad Eleton, Shelton, sr.

DB — Gage Brumfield, WF West, soph.

DB — Tanner Parkinson, Black Hills, sr.

DB — Luke Reid, Tumwater, sr.

SECOND TEAM OFFENSE

QB — Alex Overbay, Tumwater, sr.

RB — Logan Cole, Tumwater, jr.

RB — Aidan Watkins, Aberdeen, jr.

RB — Tucker Land, WF Westm soph.

TE — Jake Dillon, Tumwater, soph.

TE — Marcus Hale, Aberdeen, soph.

OL — Carlos Vallejo, Centralia, soph.

OL — Orian Haury Jr., Tumwater, jr.

OL — Hank Spray, Black Hills, sr.

OL — Ian Wilsbach, Shelton, sr.

OL — Andrew Penland, WF West, jr.

OL — Jaden Nichols, Rochester, jr.

SECOND TEAM DEFENSE

DL — Jerome Gouley, Shelton, jr.

DL — Paul Baltazar, Aberdeen, jr.

DL — Jadin Allen, Tumwater, sr.

DL — Malijah Tucker, Tumwater, soph.

LB — Keagan Rongen, Black Hills, sr.

LB — Palmer Watt, Rochester, jr.

LB — Declan McDonald, WF West, jr.

LB — Cash Short, Tumwater, soph.

LB — Trey Anderson, Aberdeen, sr.

DB — Maddox Hodge, Black Hills, jr.

DB — Brady Baird, Rochester, sr.

DB — Jayden Fuller, Shelton, jr.

DB — Cody Pennington, WF West, sr.

DB — Cristo Parriott, WF West, sr.

DB — Kale Goings, Aberdeen, sr.

HONORABLE MENTION

Black Hills: QB Jaxsen Beck, soph.; WR/DB Braiden Bond, sr.; LB Jack Ellison, Jr.; LB Travis Carson, Jr.; LB Gavin Gordon, Jr.; DB Bronson Campbell, sr.

Rochester: DB Ashton Rodriguez, sr.; DB Carson Rotter, soph.; LB Kai Robbins, sr.; RB Tate Quarnstrom, Jr.; OL Asher Neff, jr. Centralia: WR/DB Cobain Kennedy, sr.; DL Willie Stinkeoway, sr.; LB Gabe Seymour, sr. Aberdeen: OL Mason Sorensen, OL Nathaniel Wright, RB Trey Anderson, RB Jeremy Sawyer, LB Nolan Cook, DB Aidan Watkins

Tumwater: DB Tyler Criss Jr., jr.; LB Blake Hereford, fr.; P Xavier Ickert, Jr.; K Lukas Stuart, sr.; OL Brad Tilson; OL Lolomana’ia Hafoka, sr.

WF West: WR Cameron Amoroso, sr.; WR Cody Pennington, sr.; WR Cristo Parriott, sr.; LB Ben LeBoeuf, sr.; LB Tucker LAnd, soph. Shelton: LB Carter Whitney, sr.; OL Anthony Sanchelli, Jr.; DB Cam Huisingh, jr.

