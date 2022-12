2022 Volleyball All-State Teams | DRGNews

The complete list of 2022 South Dakota Volleyball Coaches Association All-State teams (Central South Dakota players in bold):

AA

1st Team

Bergen Reilly (SR), O’Gorman – 6’1” RH-Setter (381 kills, 58 aces, 290 digs; All-State for fourth straight year)

Joslyn Richardson (SR), Sioux Falls Washington – 5’11” OH (427 kills, 53 aces, 424 digs)

Morissen Samuels (SR), Harrisburg – 6’1” RH (297 kills, 47 blocks, 210 digs)

Brogan Beck (SR), O’Gorman – 6’4” MH (265 kills, 64 blocks)

Jazmen Kutey (JR), Sioux Falls Lincoln – 6-1 MH (253 kills, 149 blocks)

Zoie Husman (JR), Sioux Falls Roosevelt – 5’10” OH (313 kills, 401 digs)

Maddie Paulsen (SR), Sioux Falls Jefferson – 6’0” MH (211 kills, 53 blocks)

2nd Team

Lily Sanchez (SR), Pierre – 5’9” ​​Setter (145 kills, 42 aces, 416 assists)

Ayvrie Kaiser (SR), Pierre – 6’0” OH (46 aces, 270 kills, 263 digs)

Bryn Huber (SR), Huron – 5’4” Libero (726 digs, 36 aces)

Macie Malchow (JR), Sioux Falls Washington – 5’10” Setter (84 kills, 44 aces, 289 digs, 1,019 assists)

Maggie Meister (SO), Harrisburg – 5’7” Setter (507 digs)

Carsyn Mettler (SR), Rapid City Stevens – 6’0” Setter-RS (213 kills, 39 aces, 56 blocks, 342 digs, 819 assists)

Macey Wathen (SR), Rapid City Stevens – 5’10” MH (341 kills, 44 aces, 387 digs)

A

1st Team

Tyra Gates (SR), Miller – 5’5” Setter (75 kills, 41 aces, 299 digs, 1,040 assists)

Mataya Ward (JR), Belle Fourche – 5’10” OH (537 kills, 441 digs, 89 aces)

Logan Miller (SR), Dakota Valley – 5’8” Setter (75 kills, 44 aces, 192 digs, 863 assists)

Tevan Erickson (JR), Elkton-Lake Benton – 5’9” ​​Setter (56 kills, 62 aces, 318 digs, 63 blocks, 941 assists)

Ellie Lems (SR), Sioux Falls Christian – 6’0” MH (378 kills, 72 blocks, 186 digs)

Emma Yost (SR), Wagner 5’11” OH (330 kills, 39 aces, 502 digs)

2nd Team

Karly VanDerWerff (JR), Platte-Geddes – 5’10” MH (428 kills, 52 aces, 56 blocks, 355 digs)

Alyssa Chytka (SR), Elk Point Jefferson – Libero (48 aces, 485 digs)

Logan Bly (SR), Garretson – 6’1” MH (299 kills, 36 aces, 48 ​​blocks, 289 digs)

Ally Abraham (SR), Hamlin – 5’10” MH (459 kills, 42 aces, 54 blocks, 83 digs)

Audrey Nelson (JR), Madison – 6’1” MH (467 kills, 96 blocks, 258 digs)

Olivia Kiefer (SR), Rapid City Christian – 5’10” OH (492 kills, 41 aces, 297 digs)

Peyton Poppema (SR), Sioux Falls Christian – 5’10” OH (299 kills, 291 digs)

Honorable Mention

Dani Deffenbaugh (SR), Kimball-White Lake – 5’9” ​​OH (477 kills, 64 aces, 416 digs)

Emma Van Regenmorter (SR), Baltic – 5’11” MH-OH (181 kills, 49 blocks)

Carlee Laubach (SR), Canton – 5’6” OH (258 kills, 41 aces, 10 blocks, 385 digs)

Sophie Tuttle (JR), Dakota Valley – 5’9” ​​OH-Libero (293 kills, 44 aces, 244 digs)

Rachael Krog (SR), Elkton-Lake Benton – 5’10” OH (330 kills, 430 digs)

Addisen Barber (SO), Sioux Falls Christian – 5’9” ​​Setter (1,149 assists, 220 digs)

B

1st Team

Ava Nilsson (JR), Warner – 6’0” Setter (63 aces, 94 kills, 61 blocks, 250 digs, 1,167 assists; four-time All-State selection)

Adisyn Indahl (SR), Burke – 5’6” OH (520 kills, 56 aces, 514 digs)

Ella Haven (SR), Northwestern – 5’9” ​​OH (670 kills, 59 aces, 316 digs, 68 blocks)

Mya Boomsma (SR), Wolsey-Wessington – 5’9” ​​OH (55 aces, 417 kills, 414 digs)

Lily VanHal (FR), Chester Area – 5’7” Setter-RH (391 kills, 82 aces, 289 digs, 588 assists)

Daniela Lee (JR), Colman-Egan – 5’5” OH (268 kills, 150 blocks)

2nd Team

Peyton Rankin (SR), Jones County – 5’6” Setter (64 kills, 62 aces, 126 digs, 680 assists)

TyAnn Mortenson (SO), Faith – 5’10” MH (417 kills, 101 blocks, 29 aces, 123 digs)

Addison Melius (JR), Faulkton Area – 5’10” OH (50 aces, 331 kills, 274 digs)

Mackenzie Everson (SR), Castlewood – 5’7” OH (340 kills, 35 aces, 459 digs)

Lauren Marcuson (JR), Warner – 5’7” OH (337 kills, 38 aces, 293 digs)

Peyton Ostenson (SR), Edgemont – 5’8” OH (485 kills, 66 aces, 227 digs)

Avery Orth (JR), Wessington Springs – 6’2” MH (435 kills, 31 aces, 122 blocks, 449 digs)

Honorable Mention

Alyn Spry (JR), Philip – 5’4” Libero (64 aces, 556 digs)

Katelyn Schroeder (SO), Hitchcock-Tulare – 5’11” MH (119 kills, 105 digs)

Julia Trygstad (JR), Oldham-Ramona/Rutland – 5’11” MH (436 kills, 68 blocks, 249 digs)

Coral Mason (SR), Viborg-Hurley – 5’10” OH (438 kills, 434 digs)

Hannah Stremick (SR), Tripp-Delmont/Armour – 5’8” Setter (90 aces, 204 digs, 672 assists (1,769 career))

Kailee Frank (SO), Burke – 5’8” OH (379 kills, 75 aces, 385 digs)