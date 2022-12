2022 UCF Knights Football Roster

Here’s the revamped UCF Knights roster after players entered the Transfer Portal. This roster will be updated again to reflect the additions from the Transfer Portal, plus early enrollment from freshmen, at some point in January.

0 Johnny Richardson, RB, 5-7, 170, Junior, Lake Wales (Fla.) High School

1 Javon Baker, WR, 6-1, 207, Junior, Atlanta (Ga.) McEachern/Alabama

2 Kobe Hudson, WR, 6-1, 200, Junior, Pine Mountain (Ga.) Troup County/Auburn

2 Lee Hunter, DT, 6-4, 320, R-Fr, Mobile (Ala.) Blount/Auburn

3 Ja’Cari Henderson, CB, 6-0, 165, Sanford (Fla.) Seminole

3 Xavier Townsend, WR, 5-11, 185, Freshman, Tampa (Fla.) Berkeley Prep

4 Koby Perry, S, 6-0, 185 Fifth-Sr, Covington (Ga.) Alcovy/Austin Peay/Dodge City CC

5 Ricky Barber, DT, 6-3, 295, Louisville (Ky.) Doss/Western Kentucky

5 Isaiah Bowser, RB, 6-1, 224, Fifth-Sr., Sydney (Ohio) High School/Northwestern

6 Mark Antony-Richards, RB, 6-1, 215, R-Jr., Wellington (Fla.) High School

8 Kemore Gamble, TE, 6-4, 236, Fifth-Sr., Miami (Fla.) Southridge/Florida

8 Demari Henderson, S, 6-0, 165, Freshman, Sanford (Fla.) Seminole

9 Jordan McDonald, RB, 6-1, 220, Freshman, Alpharetta (Ga.) Milton

9 Divaad Wilson, S, 6-0, 195, Fifth-Sr, Miami (Fla.) Northwestern/Georgia

10 John Rhys Plumlee, QB, 6-0, 200, Senior, Hattiesburg (Miss.) Oak Grove/Ole Miss

11 Will Bohn, QB, R-Fr, 6-1, 194, Kissimmee (Fla.) Osceola

12 Thomas Castellanos, QB, 6-0, 198, Freshman, Waycross (Ga.) Ware County

12 Justin Hodges, DB/Knight, 6-2, 175, Junior, Fort Lauderdale (Fla.) Western

13 Landon Woodson, DE, 6-6, 235, R-Sr., Fredericksburg (Va.) Stafford

14 Andrew Dickson, WR, 5-10, 165, R-Fr., Silverdale (Wash.) Klahowya

14 Corey Thornton, CB, 6-1, 190, Junior, Miami (Fla.) Booker T. Washington

15 Jason Johnson, LB, 6-2, 200, Matteson (Ill.) Rich Central/Eastern Illinois

16 TJ Bullard, LB, 6-1, 190, Tampa (Fla.) Berkeley Prep

16 Brock Hansel, QB, 5-10, 160, Freshman, Lake Worth (Fla.) Park Vista

17 Amari Johnson, WR, 5-10, 160, Senior, Miami (Fla.) Carol City

18 Jaylon Griffin, WR, 6-3, 185, R-Jr., Huntsville (Texas) High School/Kilgore CC

18 Dyllon Lester, DB, 6-0, 200, R-Sr., Plantation (Fla.) American Heritage

19 Ah’Mare Lee, DB, 6-0, 200, R-Fr., Miami (Fla.) North Miami Beach

21 Nikai Martinez, Knight/CB, 6-0, 170, Freshman, Apopka (Fla.) High School

22 RJ Harvey, RB, 5-8, 195, R-Jr., Orlando (Fla.) Edgewater

22 Daniel McCullon, DB, 5-10, 205, R-So., Palm Beach Gardens (Fla.) Benjamin School

23 Demarkcus Bowman, RB, 5-10, 193, R-So., Lakeland (Fla.) High School

23 Jaiden Francois, DB, 6-0, 190, R-So., Florida City (Fla.) South Dade

24 Jarvis Ware, CB, 6-1, 190, R-Sr., Apopka (Fla.) Wekiva/Missouri

25 Camden Vining, LB, 6-0, 225, R-Fr., Bradenton (Fla.) St. Stephens Episcopal

26 Chris Bowerfind, RB, 6-0, 210, R-Fr., Fort Collins (Col.) Fossil Ridge

27 Jarrad Baker, WR, 5-11, 170, R-Jr. Eau Gallie (Fla.) High School

27 Walker Yaites III, LB, 6-1, 220, R-Sr., Gulf Breeze (Fla.) High School

28 Quade Mosier, LB, 6-2, 225, Junior, Fayetteville (Ark.) High School

29 William Wells, S, 6-2, 185, Sophomore, West Palm Beach (Fla.) Suncoast

30 Kam Moore, LB, 6-1, 215, Freshman, Sanford (Fla.) Seminole

31 Brandon Adams, CB, 6-3, 180, Sophomore, Atlanta (Ga.) Arabia Mountain

31 JaJuan Forte, WR, 6-1, 195, R-Sr., Youngstown (Ohio) Boardman

32 Alex Ward, LS, 6-4, 240, Fifth-Senior, Fort Walton Beach (Fla.) Choctawhatchee

33 Trillion Coles, RB, 5-8, 170, R-Sr., Orlando (Fla.) Bishop Moore

33 Tre’mon Morris-Brash, DE, 6-2, 245, Senior, Richmond (Va.) St. John’s College

34 Garin Binoil, PK, 6-0, 180, R-So., Starkville (Miss.) High School

34 Terrell Jackson, DB, 6-1, 170, Freshman, Jacksonville (Fla.) Trinity Christian

35 Colton Boomer, PK, 5-10, 175, Freshman, Lake Mary (Fla.) High School

35 Keenan Cupit, DE, 6-2, 255, R-So., Lynchburg (Va.) Jefferson Forest

36 Andrew Osteen, P, 6-1, 180, R-Sr., Enterprise (Ala.) High School

37 Quadric Bullard, S, 6-0, 170, Junior, Dania Beach (Fla.) Chaminade-Madonna

38 Dionte Marks, WR, 6-2, 190, R-Jr., DeLand (Fla.) High School

40 Kervins Choute, DT, 6-3, 285, R-So., Deerfield Beach (Fla.) High School

40 Mitch McCarthy, P, 6-5, 214, Freshman, Australia

41 Tre’Von Moore, LB, 6-2, 230, Sophomore, Opelika (Ala.) High School

42 Aidan Fedigan, LS, 6-0, 195, Freshman, DeLand (Fla.) High School

43 Zach Rodriguez, S, 6-1, 200, R-Jr., Oviedo (Fla.) Master’s Academy

44 Branden Jennings, LB, 6-3, 230, Jacksonville (Fla.) Sandalwood/Maryland/K-State

45 Ryker Casey, PK, 6-0, 205, R-Jr., New Smyrna Beach (Fla.) High School

46 Philjae Bien-Aime, DB, 5-9, 180, R-So., North Miami (Fla.) St. Thomas Aquinas

47 Stephen Martin, WR, 6-5, 210, R-So., Orlando (Fla.) Bishop Moore

48 Stone Boss, LB, 5-11, 205, Freshman, Lake Mary (Fla.) High School

49 Max Holler, TE, 6-4, 245, R-So., Winter Park (Fla.) Trinity Prep

50 Patrick Barnett, OL, 6-6, 300, R-So., Key West (Fla.) High School

51 Malachi Lawrence, DE, 6-4, 270, R-Fr., Louisville (Ky.) duPont Manual

52 Keenan Hester, DT, 6-4, 305, R-Jr., St. Petersburg (Fla.) Catholic

52 Caden Kitler, OL, 6-3, 295, Freshman, Plano (Texas) John Paul II

54 Cameron Kinnie, OL, 6-4, 315, R-So., Suwanee (Ga.) Collins Hill

55 Karlis Bailey-Vice, DE, 6-1, 200, R-Fr., Orlando (Fla.) Bishop Moore

55 Matthew Lee, C, 6-4, 295, Junior, Oviedo (Fla.) Hagerty

56 Matthew Alexander, DT, 6-3, 280, R-Fr., Buford (Ga.) High School

57 Derek Burns, LB, 6-3, 200, R-Jr., Plantation (Fla.) American Heritage

57 John Harris, OL, 6-4, 298, R-Jr., Hoschton (Ga.) Mill Creek

58 Dallaz Corbitt, DE, 6-5, 240, R-Jr., Columbia (SC) Gray Collegiate Academy

64 Shaheem Hill, OL, 6-4, 342, Freshman, Orlando (Fla.) Edgewater

66 Chidoziri Maghiro, OL, 6-5, 325, R-Fr., Alike, Nigeria/ Fort Lauderdale (Fla.) St. Thomas Aquinas

69 Paul Rubert, OT, 6-10, 330, R-So., Frankfurt-Oder, Germany

70 Edward Collins, OL, 6-6, 315, R-Sr., Birmingham (Ala.) Ramsay

71 Tylan Grable, OT, 6-7, 290, R-Sr., Gordon (Ga.) Wilkinson County

72 Nate Brady, OL, 6-4, 270, R-Jr., Jacksonville (Fla.) Sandalwood

72 Ryan Swoboda, OT, 6-10, 325, R-Sr., Clermont (Fla.) Windermere Prep

73 Samuel Jackson, OL, 6-5, 325, 6th-Yr., Bradenton (Fla.) Lakewood Ranch

74 Ethan Mort, OL, 6-6, 290, R-Fr., Venice (Fla.) High School

75 Miguel Maldonado, OL, 6-5, 325, Freshman, Lakeland (Fla.) High School

76 Adrian Medley, OL, 6-5, 305, R-Jr., Pensacola (Fla.) High School

77 Lokahi Pauole, OL, 6-4, 305, Senior, Kapolei (Hawaii) Kamehameha

81 Tyler Griffin, WR, 6-5, 205, Freshman, Brooklet (Ga.) New Southeast Bulloch

82 Alec Holler, TE, 6-3, 230, R-Sr., Winter Park (Fla.) Trinity Prep

83 Garrett French, TE, 6-3, 235, R-So., Venice (Fla.) High School

84 Keahnist Thompson, DE, 6-3, 255, Freshman, Lakeland (Fla.) High School

84 Thomas Wadsworth, TE, 6-3, 222, Freshman, Melbourne (Fla.) High School

85 Zach Marsh Wojan, TE, 6-5, 245, R-Sr., Vacaville (Calif.) Will C. Wood

86 Jordan Davis, TE, 6-4, 250, R-So., Sanford (Fla.) Seminole

87 Dwartney Wortham, WR, 6-0, 169, Freshman, LaGrange (Ga.) Troup County

88 Josh Celiscar, DE, 6-4, 260, Winter Haven (Fla.) High School

88 Grant Stevens, TE, 6-4, 225, Freshman, Ponte Vedra (Fla.) Nease

89 Cullen Smith, WR, 6-2, 180, R-Fr., Mooresville (NC) South Iredell

90 Keshaun Hudson, DT, 6-1, 307, Freshman, Fort Lauderdale (Fla.) Dillard

92 Austin Camden, DT, 6-3, 290, Fifth-Sr., Altamonte Springs (Fla.) Lyman

94 Anthony Montalvo, DT, 6-3, 290, Fifth-Sr., Tampa (Fla.) Sickles

95 Tyler Paul, LS, 6-1, 215, R-Jr., Clearwater (Fla.) Clearwater Central Catholic

96 Trace O’Hara, DE, 6-2, 235, R-So., Orlando (Fla.) East River

98 Daniel Obarski, PK, 6-2, 200, Senior, Chandler (Ariz.) High School

99 Jamaal Johnson, DE, 6-2, 250, Freshman, Miami (Fla.) Chaminade-Madonna

99 Quan Lee, WR, 6-0, 175, Freshman, Gainesville (Fla.) Buchholz

