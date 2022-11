2022 Southern Arizona Girls Volleyball All-Stars

(Andy Morales/AllSportsTucson)

ALL-SOUTHERN ARIZONA

PLAYER OF THE YEAR

Francesca Pieroni, Salpointe

PERFORMER OF THE YEAR

Alina Nunez, Canyon Del Oro

FRESHMAN OF THE YEAR

Kate Mobley, Salpointe

COACH OF THE YEAR

Heather Moore-Martin, Salpointe

FIRST TEAM

Graciela Escobar, Rincon/University Sr.

Lucy Anderson, Marana Sr.

Kathryn Cherrington, Ironwood Ridge Sr.

Melanie Merrill, Ironwood Ridge Sr.

Maggie McReynolds, Mountain View Jr.

Francesca Pieroni, Salpointe Sr.

Alina Nunez, Canyon Del Oro Sr.

Megan Muehlebach, Salpointe Jr.

Macy Whatton, Canyon Del Oro So.

Madison Navarrete, Canyon Del Oro Sr.

Sophia Hernandez, Salpointe Jr.

Taylor Crawford, Ironwood Ridge Sr.

SECOND TEAM

Kayda Lewis, Mica Mountain Sr.

Jasmin Joseph, Tanque Verde Sr.

Ella Joplin, Marana So.

Hannah Dotson, Marana Jr.

Molly Brunell, Catalina Foothills Jr.

Aislin Martinez-Pompa, Cienega Sr.

Lexi Hutchens, Salpointe So..

Gabriella Monge, Salpointe Sr.

Soso Okpara, Mica Mountain So.

Brooklyn Comfort, Sahuaro Jr.

Jayden Nugent, Mica Mountain So.

Kate Mobley. Salpointe Fr.

THIRD TEAM

Hannah Haggard, Tanque Verde Jr.

Elli Meinke, Ironwood Ridge Sr.

Ella Cartwright, Catalina Foothills Sr.

Mercy Martinez, Catalina Foothills So.

Brooklyn Palmer, Catalina Foothills

Reagan McFarland, Cienega Jr.

Julia Weatherbie, Mountain View Jr.

Kailey Johnson, Sabino Sr.

Natalie Wilson, Sabino Sr.

Vienna Elliott, Pusch Ridge Sr.

Ava Bearden, Tanque Verde Fr.

Sophia Lee, Rincon/University Sr.

ALL-FRESHMAN TEAM

Kate Mobley. Salpointe

Brooklyn Palmer, Catalina Foothills

Megan Jacobson, Mountain View

Kendall Buckley, Canyon Del Oro

Ava Bearden, Tanque Verde

Alexa Yarger, Desert Christian

Amaris Fuentes, Marana

Kennedy Ebert, Willcox

6A SOUTHERN ARIZONA

6A PLAYER OF THE YEAR

Graciela Escobar, Rincon/University

6A FRESHMAN OF THE YEAR

Amaris Fuentes, Marana

6A COACH OF THE YEAR

Jen Ball, Marana

6A FIRST TEAM

Graciela Escobar, Rincon/University Sr.

Lucy Anderson, Marana Sr.

Ella Joplin, Marana So.

Sophia Lee, Rincon/University Sr.

Rylie Adams, Marana Sr.

Hannah Dotson, Marana Jr.

Hailey Waugaman, Rincon/University Sr.

Kiera Hamilton, Tucson So.

Aquarina Thomas Tucson, Sr.

Natalie Glasshoff, Marana Jr.

Emma Mullins, Rincon/University Sr.

6A SECOND TEAM

Takaia Hicks, Marana Sr.

Caity Stueck, Marana Sr.

Mia Fimbres, Sunnyside Sr.

Chloe Grenier, Tucson Sr.

Ayanna Ponder, Tucson Sr.

Danielle Trujillo, Sunnyside Sr.

Yeddailin Gonzalez, Sunnyside Sr.

Caricia Ortega, Sunnyside Sr.

Audrey Edwards, Rincon/University Sr.

Jewelya Brambila, Rincon/University Sr.

Zoey Slivka, Marana Sr.

5A SOUTHERN ARIZONA

5A PLAYER OF THE YEAR

Kathryn Cherrington, Ironwood Ridge

5A FRESHMAN OF THE YEAR

Brooklyn Palmer, Catalina Foothills

5A COACH OF THE YEAR

Bill Lang, Ironwood Ridge

5A FIRST TEAM

Kathryn Cherrington, Ironwood Ridge Sr.

Melanie Merrill, Ironwood Ridge Sr.

Elli Meinke, Ironwood Ridge Sr.

Maggie McReynolds, Mountain View Jr.

Molly Brunell, Catalina Foothills Jr.

Aislin Martinez-Pompa, Cienega Sr.

Ella Cartwright, Catalina Foothills Sr.

Mercy Martinez, Catalina Foothills So.

Evie Murphy, Buena Sr.

Reagan McFarland, Cienega Jr.

Taylor Crawford, Ironwood Ridge Sr.

Julia Weatherbie, Mountain View Jr.

5A SECOND TEAM

Taylor DeSpain, Ironwood Ridge Jr.

Jasmine Lord, Ironwood Ridge Sr.

Kristina Brei, Ironwood Ridge Jr.

Brooklyn Palmer, Catalina Foothills Fr.

Tori Staples, Catalina Foothills Jr.

Schade Smith, Buena Jr.

Julia Ford, Catalina Foothills Jr.

Carlie Crook, Mountain View Sr.

Isabella Hernandez, Mountain View Jr.

Honor Allen, Cienega Sr.

Madison Schmidt, Cienega Sr.

Andrea Soroa, Catalina Foothills Sr.

5A THIRD TEAM

Addison Handa, Ironwood Ridge Sr.

Sierra Neely, Ironwood Ridge Sr.

Aubrey Kallman, Cienega Jr.

Ana Haubner, Catalina Foothills Sr.

Lexi Woodyard, Mountain View Jr.

Alma Teilon, Desert View So.

Megan Jacobson, Mountain View Fr.

Nayele Weilburg, Cholla Sr.

Kira Booker, Nogales Sr.

Tess McGuire, Buena Sr.

Aimee Lopez, Mountain View Sr.

Jaden Walker, Buena Sr.

4A SOUTHERN ARIZONA

4A PLAYERS OF THE YEAR

Francesca Pieroni, Salpointe

Alina Nunez, Canyon Del Oro

4A FRESHMAN OF THE YEAR

Kate Mobley, Salpointe

4A COACH OF THE YEAR

Amy Johnson, Mica Mountain

4A FIRST TEAM

Francesca Pieroni, Salpointe Sr.

Alina Nunez, Canyon Del Oro Sr.

Lexi Hutchens, Salpointe So.

Megan Muehlebach, Salpointe Jr.

Macy Whatton, Canyon Del Oro So.

Kayda Lewis, Mica Mountain Sr.

Gabriella Monge, Salpointe Sr.

Soso Okpara, Mica Mountain So.

Brooklyn Comfort, Sahuaro Jr.

Jayden Nugent, Mica Mountain So.

Madison Navarrete, Canyon Del Oro Sr.

Sophia Hernandez, Salpointe Jr.

4A SECOND TEAM

Kate Mobley, Salpointe Fr.

Belle Russell, Salpointe So.

Aubrie Fellmeth, Mica Mountain So.

Jordan Faircloth, Salpointe Jr.

Karolina Padilla, Douglas Sr.

Addison Gilvin, Sahuarita So.

Addison Scott, Mica Mountain Jr.

Leila Lowther, Salpointe Jr.

Sophia Marquez, Salpointe Sr.

Kamryn McDanile, Canyon del Oro, Jr.

Kendall Buckley, Canyon Del Oro Fr.

Kendall Snyder, Canyon Del Oro Jr.

Addison Andrews, Mica Mountain So.

4A THIRD TEAM

Bre Castillo, Mica Mountain Jr.

Taylor Navarro, Mica Mountain S.

Kayla Bailey, Flowing Wells Jr.

Mia Dionisio, Walden Grove Sr.

Ava Lopez, Sahuaro Sr.

Samantha Alcantar, Jr. Rio Rico

Dominique Munoz, Douglas, So.

Elizabeth Trausch, Flowing Wells Sr.

Shanise Bustamante, Amphitheater Jr.

Sophia Ortiz, Sahuarita So.

Madison Williams, Pueblo Jr.

Bella Webb, Jr. Mica Mountain

3A SOUTHERN ARIZONA

3A PLAYER OF THE YEAR

Jasmin Joseph, Tanque Verde

3A FRESHMAN OF THE YEAR

Ava Bearden, Tanque Verde

3A COACH OF THE YEAR

Adam Shingler, Tanque Verde

3A FIRST TEAM

Jasmin Joseph, Tanque Verde Sr.

Hannah Haggard, Tanque Verde Jr.

Kailey Johnson, Sabino Sr.

Natalie Wilson, Sabino Sr.

Vienna Elliott, Pusch Ridge Sr.

Ava Bearden, Tanque Verde Fr.

Teegan Wilfert, Pusch Ridge Jr.

Ava Cheney, Tanque Verde So.

3A SECOND TEAM

Holly Grady, Tanque Verde Sr.

Jessica Larsen, Sabino So.

Reese McFarland, Sabino Sr.

Riley McFarland, Sabino Sr.

Rylie Johnson, Empire Jr.

Molly Garnand, Pusch Ridge Sr.

Melissa O’Daniel, Empire Sr.

Amelia Sprotte, Tanque Verde Sr.

2A SOUTHERN ARIZONA

2A PLAYER OF THE YEAR

Kiersten Schilling, Tombstone

2A FRESHMAN OF THE YEAR

Kennedy Ebert, Willcox

2A COACH OF THE YEAR

Dan Romero, Tombstone

2A FIRST TEAM

Kiersten Schilling, Tombstone Sr.

Malia Rogers, Willcox Sr.

Arceli Blackwell, Tombstone Sr.

Julia Schilling, Tombstone So.

Ally Crouse, Benson Sr.

Brandi Larson, Willcox Sr.

Kennedy Peterson, Willcox Sr.

Hannah Humphrey, Tombstone Jr.

2A SECOND TEAM

Makinzee Meinhardt, Tombstone Jr.

Amiah Kieft, Tombstone So.

Trinity Foy, Benson Jr.

Ellie Palmer, Benson Sr.

Grace Coulston, Benson Jr.

Iliana Durazo, St. Augustine Sr.

Kaylee Dickherber, St. Augustine Sr.

Tatum Benson, Benson Sr.

1A SOUTHERN ARIZONA

1A PLAYER OF THE YEAR

Anissa Jacquez, St. David

1A FRESHMAN OF THE YEAR

Alexa Yarger, Desert Christian

1A COACH OF THE YEAR

Breana Tillett, St. David

1A FIRST TEAM

Anissa Jacquez, St. David Jr.

Jasmine Pacheco, St. David Sr.

Mayla Trejo, St. David Jr.

Alexa Yarger, Desert Christian Fr.

Katie Flores, Desert Christian Sr.

Emma Charles, Desert Christian Sr.

Jenny Vasquez, Patagonia Jr.

Taylee Jacquez, St. David Sr.

1A SECOND TEAM

Gracey Crockett, St. David So.

Audrey Merrill, St. David Sr.

Bennett Kehl, Desert Christian Sr.

Faith Charles, Desert Christian Fr.

Mia Hamlin, Desert Christian Sr.

Violet Morin, Valley Union Sr.

Halee Deskins, St. David Jr.

Alexis Lentz, San Simon

1A THIRD TEAM

Kaylee Essary, San Simon Sr.

Leslie Fierro, San Simon Sr.

Katie Yonkin, San Manuel Sr.

Malaika Thiagarajan, Gregory School Jr.

Angel Whittle, San Manuel Sr.

Molly Crown, Gregory School Sr.

Jayla Umfleet, Patagonia Jr.

Paloma McMahon, Gregory School Jr.

