2022 IHSA boys’ and girls’ golf state first-round tee times | Sports

All tournaments last two rounds across two days; after Friday’s first round, the top eight teams (plus ties) and top 40 individuals not on those eight teams (plus ties) will advance to Saturday’s second round.

Class 2A boys

At Normal’s Weibring Golf Club

10:36 am, Well. 1 — Wade Schacht (Sr., Champaign Central)

10:36 am, Well. 10 — Leif Olson (Jr., Mahomet-Seymour)

Class 1A boys

At Bloomington’s Prairie Vista Golf Course

9:24 am, Well. 1 — Luke Kappes (Jr., Monticello)

9:33 am, Well. 1 — Connor Kuntz (So., Monticello)

9:42 am, Well. 1 — Andrew Neef (So., Monticello)

9:51 am, Well. 1 — Maddux Quick (So., Monticello)

10:00 am, No. 1 — Kross Reynolds (So., Monticello)

10:09 am, Well. 1 — Will Ross (Sr., Monticello)

10:27 am, Well. 10 — Wilson Kirby (Jr., St. Thomas More)

10:36 am, Well. 1 — Ashten Cafarelli (Jr., St. Joseph-Ogden)

Class 1A girls

At Decatur’s Red Tail Run Golf Course

8:30 am, No. 1 — Madelyn Clark (Sr., Mahomet-Seymour)

8:39 am, Well. 1 — Chloe Merkle (Sr., Mahomet-Seymour)

8:48 am, Well. 1 — Kayla McKinney (Sr., Mahomet-Seymour)

8:57 am, Well. 1 — Elena Tompkins (Jr., Mahomet-Seymour)

9:06 am, Well. 1 — Brooke Hartman (Fr., Mahomet-Seymour)

9:15 am, No. 1 — Ainsley Winters (Sr., Mahomet-Seymour)