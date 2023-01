2022 All-Texomaland Volleyball – Herald Democrat

Herald Democrat

Here is the All-Texomaland Volleyball team for the 2022 season:

Most Valuable Player – Rayanna Mauldin, Sr., Gunter

Offensive Player of the Year – Raylynn Adams, Sr., Tom Bean

Defensive Player of the Year – Miranda Putnicki, Sr., Gunter

Newcomer of the Year – Chloe Johnson, Soph., Gunter

Coach of the Year – Kailey Marsh, Whitewright

First Team

Lacey Thorpe, Sr., Van Alstyne

Briley Singleton, Sr., Gunter

Adilynn Henry, Sr., Gunter

Hanna Rubis, Sr., Gunter

Kendal Fellegy, Sr., S&S

Marlee Howard, Jr., S&S

Jordyn Hampton, Sr., Pottsboro

Bailee Dorris, Jr., Bells

Ashton Long, Sr., Whitewright

Regan Eldredge, Sr., Whitewright

Second Team

Acadia Pace, Sr., Denison

Kate Foley, Jr., Sherman

Lanie Thorpe, Sr., Van Alstyne

Izzy Gabbert, Soph., Whitesboro

Ciara Redden, Sr., Pottsboro

Katie Spears, Sr., Bells

Katy Long, Sr., Whitewright

Laramie Worley, Sr., Tom Bean

Addisyn McDonnell, Jr., Collinsville

Annika Hogan, Sr., Texoma Christian

Honorable Mention

Maddie Harrington, Sr., Denison; Kaiden Mullinix, Jr., Sherman; Maci Densmore, Jr., Van Alstyne; Paige Turner, Sr., S&S; Brenna Howard, Jr., S&S; Abby Robinson, Sr., Whitesboro; Maddy Cole, Sr., Whitesboro; Addison McBride, Jr., Whitesboro; Korie Bouse, Sr., Howe; Palyn Reid, Soph., Pottsboro; Blair Baker, Sr., Bells; Laykin Little, Soph., Bells; Aubrey Walton, Sr., Gunter; Devyn Elvington, Jr., Collinsville; Rylie Godbey, Sr., Whitewright; Robin Edwards, Sr., Whitewright; Jessie Ball, Sr., Tom Bean; Delaney Hemming, Sr., Tom Bean; Kelsee Vandagriff, Jr., Tioga; Anzley Poe, Jr., Texoma Christian.